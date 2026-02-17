Evakuacije alpskih vasi: krivo sneženje in snežni plazovi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V nekaterih predelih Švice so po iztirjenju potniškega vlaka zaradi snežnega plazu izdali najvišje opozorilo pred snežnimi plazovi. V večini italijanskih in švicarskih Alp medtem velja druga najvišja opozorilna stopnja, a kljub temu so se oblasti zaradi obilice snežnih padavin, ki po napovedih meteorologov še ne bodo ponehale, odločile za evakuacijo nekaterih najbolj ogroženih vasi.

Hoteli in druge turistične nastanitve so izpraznjene, prav tako so zaprte številne ceste, ki vodijo do zimskih turističnih središč; marsikatera med njimi je sicer zaradi snega neprevozna. Po poročanju portala 20 Minuten je moralo svoje nastanitve v švicarski občini Orsières zapustiti približno 50 ljudi, ki so si našli nadomestne hotele na varnejših lokacijah ali pa so se vrnili domov. Prav tako so zaradi povečane nevarnosti evakuirali tudi več stavb v La Foulyju, Le Clouju, Les Grangesu in Ferretu, smučarje pa so opozorili, naj ostanejo na označenih progah in preverjajo obvestila o plazovih.



Razmere so napete tudi v italijanski regiji Piemont, kjer so oblasti odredile takojšnjo evakuacijo naselja Rochemolles. Županja Chiara Rossetti je v nedeljo zvečer podpisala izredni odlok, ki določa takojšnjo prepoved dostopa do vasi in zaprtje vseh cest za pešce in voznike motornih vozil. Odlok je po poročanju portala Kronen Zeitung prizadel okoli 40 ljudi; poleg desetih domačinov še 30 turistov. Domačini so se umaknili k svojim družinam in prijateljem izven naselja, za turiste pa je občina organizirala zbirno mesto v festivalni palači, od koder so jih nato razporedili po razpoložljivih turističnih namestitvah.



Odločitev za evakuacijo je bila sprejeta v nedeljo zvečer po opozorilu lokalne komisije za plazove. Ta je temeljila na poročilih vremenskih služb ARPA in AINEVA, ki spremljata tveganje plazov. Situacija je medtem še nevarnejša zaradi orkanskih sunkov vetra. Glede na meritve na postaji Gran Vaudala na nadmorski višini 3272 metrov so sunki dosegali tudi do 189 kilometrov na uro. Takšne hitrosti vetra lahko prerazporedijo snežne mase in dodatno povečajo nevarnost plazov.

