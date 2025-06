Evakuacije iz Izraela in Irana: odhajajo tudi Slovenci

Številne države so v zadnjih dneh začele organizirati evakuacije svojih državljanov z Bližnjega vzhoda, potem ko je Izrael v petek z obsežnim napadom na Iran dodatno zaostril razmere v regiji. Medsebojni napadi so doslej terjali več kot 240 življenj, veliko večino na iranski strani.

"V zadnjih dneh so se na slovenska veleposlaništva obrnili trije državljani v Iranu, ki so že zapustili državo. V Izraelu smo v stiku z okoli 20 državljani in skupaj preverjamo tudi možnosti za njihov odhod iz države. Iz Jordanije smo v sodelovanju s Slovaško pomagali pri odhodu enega slovenskega državljana," so nam sporočili z zunanjega ministrstva. Dodali so, da potovanje v državi odsvetujejo.