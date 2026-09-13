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Peklenska noč in evakuacije na Braču: turisti sami plavali do čolnov

Brač, 13. 09. 2026 07.26 pred 30 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.L.
Požar na Braču

Brač je še vedno v plamenih. Ponoči se je ogenj zaradi močnega vetra hitro širil, razmere so postale kritične, zato so evakuirali okoli 200 ljudi, tudi s čolni. Že zjutraj so nad ogenj poletela letala za gašenje.

Požar na Braču
Požar na Braču
FOTO: Net.hr

V Milni so ponoči aktivirali sistem za zgodnje opozarjanje in občane pozvali, naj upoštevajo navodila policije, gasilcev in pristojnih služb. Preventivno so izklopili tudi dobavo električne energije.

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Ogenj se je ponoči širil tudi proti zalivom, kjer je bilo veliko ljudi, med njimi tudi tuji gostje. Okoli 200 so jih evakuirali. Kot poroča net.hr, so nekateri gostje sami priplavali do čolnov, s katerimi so jih odpeljali na varno, dve ladji sta turiste odpeljali tudi v Split.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Informacij o poškodovanih ni. Je pa poškodovanih nekaj stavb, čeprav so gasilci ponoči preprečili, da bi ogenj zajel hiše.

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"Po dramatični noči so razmere na požarišču danes zjutraj ugodnejše in se počasi umirjajo. Za gasilci je še ena težka noč gašenja ognja in vetra, dramatični prizori s terena pa so največji dokaz, kako obsežen je požar," je zjutraj ob fotografijah razplamtelega ognja zapisali pri Hrvaški gasilski zvezi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nad ogenj so že okoli 7. ure poleteli trije kanaderji, trenutno novih žarišč ni.

Na Braču gori že četrti dan, ogenj pa je pogoltnil že več kot 1500 hektarjev gozda in rastlinja.

Po sobotnih navedbah gasilcev je požar zajel območje s premerom približno 30 kilometrov. Ognjena fronta se razteza od Milne do območja pod samostanom Blaca. Intenzivnost požara je ponazarjal pogled na ogromen steber dima, ki je bil viden že od daleč in je nad otokom ustvaril neobičajen oblak.

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KOMENTARJI4

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borjac
13. 09. 2026 09.00
Človeštvo zmeraj manj obvladuje naravo .
Odgovori
+1
1 0
travc
13. 09. 2026 08.59
Veliko požarov so že imeli in veliko škode.
Odgovori
0 0
simc167
13. 09. 2026 08.51
Hrvaški piloti kanaderjev so sigurno najboljši na svetu..
Odgovori
0 0
Dr. Janez
13. 09. 2026 08.49
Ponoven dokaz kako majhen je človek in velika narava.
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0 0
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