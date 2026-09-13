Peklenska noč in evakuacije na Braču: turisti sami plavali do čolnov

V Milni so ponoči aktivirali sistem za zgodnje opozarjanje in občane pozvali, naj upoštevajo navodila policije, gasilcev in pristojnih služb. Preventivno so izklopili tudi dobavo električne energije.

Ogenj se je ponoči širil tudi proti zalivom, kjer je bilo veliko ljudi, med njimi tudi tuji gostje. Okoli 200 so jih evakuirali. Kot poroča net.hr , so nekateri gostje sami priplavali do čolnov, s katerimi so jih odpeljali na varno, dve ladji sta turiste odpeljali tudi v Split.

Informacij o poškodovanih ni. Je pa poškodovanih nekaj stavb, čeprav so gasilci ponoči preprečili, da bi ogenj zajel hiše.

"Po dramatični noči so razmere na požarišču danes zjutraj ugodnejše in se počasi umirjajo. Za gasilci je še ena težka noč gašenja ognja in vetra, dramatični prizori s terena pa so največji dokaz, kako obsežen je požar," je zjutraj ob fotografijah razplamtelega ognja zapisali pri Hrvaški gasilski zvezi.

Nad ogenj so že okoli 7. ure poleteli trije kanaderji, trenutno novih žarišč ni.

Na Braču gori že četrti dan, ogenj pa je pogoltnil že več kot 1500 hektarjev gozda in rastlinja.

Po sobotnih navedbah gasilcev je požar zajel območje s premerom približno 30 kilometrov. Ognjena fronta se razteza od Milne do območja pod samostanom Blaca. Intenzivnost požara je ponazarjal pogled na ogromen steber dima, ki je bil viden že od daleč in je nad otokom ustvaril neobičajen oblak.