Policisti sodelujejo z varnostnimi organi iz drugih evropskih držav, saj so se podobni incidenti zgodili še na najmanj dveh drugih Toliverjevih koncertih v Evropi. V švicarskem Zürichu je policija 26. oktobra po koncertu v dvorani Hallenstadion aretirala štiri moške zaradi tatvin. Po navedbah tamkajšnje policije so se osumljenci pomešali med občinstvo in kradli nakit. Pri preiskavi so policisti zasegli več ogrlic in solzivec. Aretirali so dva maroška državljana in dva italijanska državljana. Po zaslišanju so jih predali državnemu tožilstvu.

Policija je sporočila, da preiskuje identiteto osumljencev in ugotavlja, za katero snov je šlo v primeru incidenta 22. novembra, poroča Guardian. Doslej niso aretirali še nikogar, preiskovalci pa pregledujejo posnetke mobilnih telefonov in nadzornih kamer.

Na koncertu v areni v Manchestru je po izpostavljenosti neznani snovi težave občutilo 89 ljudi. Prizorišče so evakuirali in razglasili izredne razmere. Obiskovalci so poročali o groznem vonju, policija pa je sprva domnevala, da bi lahko šlo za solzivec.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki obiskovalcev, ki so ob odhodu iz dvorane kašljali in si pokrivali usta. Nekateri izmed obiskovalcev, ki so jih pregledali zdravniki, so poročali o draženju oči, težavah z dihanjem.

Policija zdaj išče več kot sto prič. Policisti še vedno poskušajo identificirati osumljence in ugotoviti, katera snov je bila sproščena med občinstvo.

Pojasnil je, da policisti trenutno skušajo vzpostaviti stik z več kot stotimi obiskovalci koncerta, ki bi lahko pomagali pri preiskavi.