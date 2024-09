Evakuacije prebivalcev, na desettisoče ljudi brez elektrike

Močno deževje je povzročilo naraščanje vodostaja ene od največjih čeških rek Labe, oblasti pa so za približno 20 rek in potokov razglasile tretjo stopnjo poplavne ogroženosti.

Po napovedih meteorologov naj bi se vodostaji rek na Češkem še dvignili. Na nekaterih območjih je od petka padlo od 50 do 110 litrov padavin na kvadratni meter.

Evakuacija celotne vasi

Reke so začele prestopati bregove tudi v regiji Opole na jugozahodu Poljske, gasilci pa so se morali odzvati na okoli 400 klicev na pomoč.

V eni od vasi ob meji s Češko so morali evakuirati približno 400 prebivalcev. Območje je obiskal poljski notranji minister Tomasz Siemoniak. Objavil je fotografije reševanja in sporočil, da so v vas poslali približno 100 gasilcev in 60 policistov.