Evakuacije pospešili, a vseh jim ne bo uspelo prepeljati na varno

ZDA in zaveznice so sredi avgusta, ko je tudi prestolnica Kabul padla v roke talibanov, začele z eno največjih evakuacij v zgodovini. Od 15. avgusta dalje so iz Afganistana prepeljali 100.000 ljudi, je sporočila Bela hiša. V četrtek zvečer je ameriški predsednik Joe Biden dejal, da so zgolj v zadnjih 12 urah na varno prepeljali 7000 ljudi. Pri tem je Biden priznal, da jim do roka, 31. avgusta, morda ne bo uspelo evakuirati vseh ljudi, ki so do tega upravičeni. Na to so sicer že zadnji teden opozarjale evropske države. V Afganistanu naj bi se še vedno nahajalo 1500 ameriških državljanov, navaja Reuters.

Za Reuters so viri znotraj Nata potrdili, da naj bi si ZDA in zaveznice sedaj prizadevale, da evakuacijo svojih državljanov zaključijo dan pred iztekom roka, torej do ponedeljka, 30. avgusta. Diplomat je za Reuters dodal, da naj bi talibani okrepili varnost ter namenili več sil za obvladovanje množice pri vstopnih točkah na letališče.

Velika Britanija je včeraj sporočila, da so do sedaj evakuirali 13.000 oseb, celotna misija pa je vstopila v zaključno fazo, je napovedal obrambni minister Ben Wallace. In priznal – vseh, ki so do tega upravičeni, jim ne bo uspelo prepeljati na varno. "Globoko obžalujemo, da vsi ne bodo mogli biti evakuirani," je dejal. Prepeljali naj bi še okoli 1000 ljudi, ki so na letališču, novih pa sem ne bodo pozivali, saj je "glavni postopek zaključen, imamo še nekaj ur". Da so ljudi, ki so sicer upravičeni do evakuacije, pustili za seboj, je včeraj priznala tudi Nizozemska.

Nemška kanclerka Angela Merkel zatrjuje, da bodo z evakuacijami vztrajali, dokler bo to mogoče. Do četrtka so na 34 evakuacijskih letih prepeljali 5193 oseb. V Kabulu naj bi se sicer še vedno nahajalo 200 nemških državljanov, evakuirali pa so že 540 Nemcev.