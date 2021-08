Zaradi potepa slonje črede začasno izselili več kot 150.000 ljudi

Oblasti v kitajski jugozahodni provinci Junan se bojijo morebitnih bližnjih srečanj med ljudmi in čredo 14 azijskih slonov, zato čredo na njeni poti od vsega začetka spremlja več kot 25.000 policistov, ki njeno gibanje nadzirajo na tleh in s pomočjo dronov iz zraka.

Ko se je čreda približala naseljenim območjem, so oblasti začasno izselile prebivalce tamkajšnjih vasi in mest, da bi preprečile morebitne incidente. V zadnjih mesecih so tako iz njihovih domov začasno evakuirali več kot 150.000 ljudi.

Zaščitene živali so naravni rezervat v Junanu zapustile pred približno 17 meseci. V tem času so sloni odtavali več kot 500 kilometrov stran od doma, med svojim potepom pa so prečkali njive, vasi in mesta, številnim kmetom 'pospravili' pridelke v skupni vrednosti več milijonov evrov in celo poškodovali nekatere objekte.