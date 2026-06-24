Evakuirali bodo 11.000 mornarjev iz Hormuške ožine

Generalni sekretar IMO Arsenio Dominguez je dejal, da gre za "odločilen korak k ponovni vzpostavitvi pomorske varnosti" in konec napadov na civilni ladijski promet.

"Zagotovili smo potrebna varnostna jamstva in temeljito preverili pogoje za varno plovbo, ki bodo omogočili izvedbo teh operacij," je poudaril.

Evakuacija mornarjev je mogoča le, če bo Hormuška ožina ostala odprta. Po podatkih pomorske obveščevalne družbe Kpler je od ponovnega odprtja ožine skozi prehod plulo najmanj 172 ladij, od tega 42 samo v soboto.

Kljub temu promet ostaja precej pod predkrizno ravnjo. Pred izbruhom konflikta je Hormuško ožino dnevno prečkalo približno 138 plovil, trenutno pa je številka občutno nižja.

Analiza podatkov o sledenju ladij kaže, da je v torek v ožini in njeni okolici čakalo več kot 200 tankerjev.

IMO je sporočil, da bosta za umik plovil po potrebi vzpostavljeni dve začasni plovni poti skozi ožino. Ladje bodo navodila prejemale individualno, organizacija pa bo dnevno objavljala podatke o številu plovil, ki bodo varno zapustila območje.