Evakuirali dele Sydneyja: 'Takšne poplave se zgodijo enkrat na sto let'

V severozahodnem delu Sydneyja so oblasti sredi noči na nedeljo zaradi nevarnosti poplav zaradi močnega deževja izdale opozorilo pred evakuacijo. Oblasti so vse, ki živijo v nižje ležečih predelih mesta, pozvale, da zapustijo mesto. Opozorila pred poplavami veljajo za najmanj 12 območij Novega Južnega Walesa (NJW), najbolj poseljene avstralske zvezne države z osem milijoni prebivalcev.

Iz poplavljenih delov NJW so rešili nekaj več deset ljudi, uradniki pa opozarjajo na "nepričakovane življenjsko nevarne poplave".

Premierka NJW Gladys Berejiklian je opozorila, da se "takšne poplave zgodijo enkrat na 100 let," poroča BBC. Jonathan How iz avstralske meteorološke službe je dejal, da poleg dežja veliko težav povzroča tudi močan veter. Dodal je, da bo dež padal še vso nedeljo in da bi lahko na delih Sydneyja in okolice zapadlo do 200 milimetrov padavin.