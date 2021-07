Ever Given je izplula iz svojega trimesečnega 'zapora'

Ladja Ever Given

Danes je tovorna ladja Ever Given končno zapustila sidrišče, na katero je bila priklenjena več kot tri mesece. Ob kanalu naj bi ob odhodu te ogromne ladje, ki je natovorjena s približno 18.300 zabojniki, potekala tudi slovesnost, Ever Given pa naj bi ob zapustitvi spremljala tudi dva vlačilca, poroča Reuters.

Egiptovske oblasti so od japonskega lastnika ladje prva terjale 750 milijonov evrov, a so po oceni vrednosti blaga na plovilu zahtevano odškodnino znižale na 450 milijonov evrov. Po dolgotrajnih pogajanjih je bila med strankama dosežena nerazkrita poravnava.

Več kot 200 tisoč ton težka kontejnerska ladja MV Ever Given se je 23. marca zataknila v ozkem, a za tovorni promet ključnem morskem kanalu. Upravljavec je situacijo reševal šest dni, medtem pa so v luči negotovosti, povezane z reševanjem, nekateri logisti svoje ladje preusmerili na občutno daljšo in dražjo pot okoli južnega konca afriške celine. Egipt pa je kasneje zaradi finančnega spora z lastniki ladje Ever Given zaplenil.