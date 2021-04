Po splavitvi Ever Given posadki grozita hišni pripor in kazenski pregon

Indijska vlada in skupine pomorščakov so zaskrbljeni, kako bo uprava Sueškega prekopa ravnala s 25 člani posadke, potem ko jim je bila po rešitvi nasedle ladje in odpravi blokade odvzeta prostost, poroča Times of India. Indijski časnik se sklicuje na neimenovane vire znotraj ladijske industrije, ki pravijo, da bi posadki lahko prepovedali nadaljnja potovanja, prav tako bi se lahko soočila s kazenskim pregonom zaradi povzročitve nesreče.

Posledice zaprtja Sueškega prekopa bodo še nekaj časa vplivale na svetovne oskrbovalne verige. Nekateri ocenjujejo, da bi lahko odpravljanje vseh posledic, nastalih zaradi blokade vitalne trgovske poti, trajalo celo več tednov ali mesecev. Nastale so namreč večje zamude v prometu in tudi težave v pristaniščih.

Podjetje Bernhard Schulte Shipmanagement sicer ni sporočilo imen članov posadke, so pa pojasnili, da so "vsi na varnem ter še vedno v dobrem zdravstvenem stanju", poroča Times of India."Trdo delo in neumorna strokovnost poveljnika in posadke sta zelo cenjena," so dodali. Indijska nacionalna zveza pomorščakov s sedežem v Mumbaju je izrazila solidarnost z indijskimi trgovskimi mornarji. The New York Postpa piše, da so člani posadke v velikem stresu zaradi nastale situacije, prav tako jih skrbijo sodne posledice.

Medtem se uradne preiskave, kako se je ogromno plovilo nasedlo, začnejo v sredo, je za Reuterspovedal uradnik kanala. Predsednik uprave Sueškega prekopa Osama Rabie omenja vremenske razmere, vključno z močnim vetrom, pa tudi možnost človeške napake. Preiskava se bo osredotočila na pregled plovnosti ladje in ukrepe njenega kapitana za lažje ugotavljanje vzrokov, je dejal Rabiejev svetovalec Sayed Sheasha. Preiskovalci so se že vkrcali na Ever Given, ki se trenutno nahaja v jezeru, ki ločuje Sueški prekop na dva dela.

Incident je povzročil tudi poplavo zavarovalniških zahtevkov, poroča The New York Post. Japonski lastnik ladje je sicer sporočil, da ni prejel še nobenih zahtevkov ali tožb.

Uprava kanala sicer načrtuje čimprejšnjo odpravo prometnega zamaška, v katerem se je znašlo kar 400 ladij. Kot so sporočili, upajo, da bodo čakalne vrste odpravljene do konca tedna.