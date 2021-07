Egipt in japonsko podjetje dosegla dogovor o 'izpustitvi' ladje Ever Given

Egiptovske oblasti so od japonskega lastnika ladje Ever Given sprva terjale 750 milijonov evrov, a so po oceni vrednosti blaga na plovilu zahtevano odškodnino znižale na 450 milijonov evrov. Kontejnerska ladja pa naj bi bila izpuščena v sredo, je dejal tiskovni predstavnik japonskega lastnika ladje, podjetja Shoei Kisen Kaisha.

Po tednih obsežnih pogajanj je bil dosežen "načelni dogovor", je sporočila britanska odvetniška pisarna Stann Marine, ki zastopa lastnike podjetja Ever Given.

Ever Given je ena največjih kontejnerskih ladij na svetu, ki je marca letos nasedla v Sueškem prekopu. 400 metrov dolga transportna ladja je za šest dni blokirala pomembno plovno pot med Azijo in Evropo. Ladja sicer pluje pod zastavo Paname, pred nesrečo pa jo je zakupilo tajvansko podjetje. Egiptovske oblasti so po sprostitvi blokade ladjo zasegle. Ta se trenutno nahaja ob Velikem grenkem jezeru, ki ločuje severni del Sueškega prekopa od južnega.