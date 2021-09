Kitajski gigant Evergrande naj bi se izognil bankrotu

Težave podjetja Evergrande so se pokazale lani, ko so začele kitajske oblasti omejevati možnost najemanja posojil in zaostrovati regulatorna pravila. Podjetje je namreč dobaviteljem dolgovalo vse več denarja, prav tako pa so nastajale zamude pri kritju stroškov. Podjetje se je tako znašlo v vrtincu težav, saj ne more zaključiti niti odprtih nepremičninskih projektov. Z njihovo prodajo bi lahko namreč poplačali orjaške dolgove.

Novica je zaskrbela tudi finančne trge, saj bi imel kolaps nepremičninskega velikana po oceni nekaterih hude posledice na globalno gospodarstvo. Kitajske oblasti so glede Evergranda v preteklih dneh previdno molčale, s čimer so izzvale predvsem proteste obupanih vlagateljev, analitike pa spodbudile k ugibanju o usodi nepremičninskega velikana.