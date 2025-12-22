Evforija pred milijardno loterijo

Pravijo, da je božič najbolj čaroben čas leta. Prava pravljica pa bi se lahko začela kmalu tudi za morebitnega zmagovalca ameriške loterije Powerball, ki bi v žep pospravil več kot milijardo evrov. Evforija pred žrebanjem, ki že 45-krat zapored ni prineslo zmagovalne kombinacije, je zato - pričakovano - velika. Kaj vse bi lahko naredili z milijardo in o čem sanjajo kupci srečk?