Tujina

Evro zdaj tudi v Bolgariji

Sofija, 01. 01. 2026 11.06 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
Ne.M. STA
Evro, Bolgarija

Skupini držav z evrom se je kot 21. članica pridružila Bolgarija. Številni prebivalci te države na jugovzhodu Evrope temu močno nasprotujejo, medtem ko bolgarsko ministrstvo za finance in centralna banka pričakujeta, da bo evro spodbudil turizem in olajšal poslovanje bolgarskih podjetij s preostalo EU in svetom.

Evro, Bolgarija
Evro, Bolgarija
FOTO: Shutterstock

Prvi mesec članstva v območju evra bo približno 6,4 milijona Bolgarov lahko plačevalo tako v bolgarskih levih kot v evrih. Nato bodo leve umaknili iz obtoka in 1. februarja bodo evrski bankovci in kovanci postali v državi, ki je članica EU od leta 2007, edino zakonito plačilno sredstvo.

V majhnem gospodarstvu, kot je Bolgarija, je skoraj polovica vseh delovnih mest odvisna od tujega povpraševanja. Skoraj polovica vsega izvoza je namenjena v območje z evrom in odslej bolgarska podjetja ne bodo več imela stroškov konverzije pri teh poslih. Po podatkih Evropske centralne banke (ECB) bodo mala in srednje velika podjetja samo zaradi tega prihranila približno milijardo levov (511 milijonov evrov) letno. Tujim investitorjem medtem ne bo več treba skrbeti za menjalne tečaje.

Javnost skeptična

Glede na ankete sicer približno polovica prebivalcev Bolgarije dvomi, da jim bo evro koristil. Obstaja zaskrbljenost, da bo zamenjava valute povzročila dvig cen v eni od najrevnejših držav članic EU. Številni se tudi bojijo, da se bo morala Bolgarija odpovedati delu svoje težko pridobljene neodvisnosti.

"Spremembe valut lahko povzročijo začasno povečanje izmerjene inflacije, pogosto takrat, ko podjetja med prehodom na novo valuto zaokrožijo svoje cene," je v začetku novembra v Sofiji priznala predsednica ECB Christine Lagarde. A kot je dodala, je mogoče dvig cen preprečiti, če oblast zagotovi ustrezen nadzor.

V času brez vlade

Do prevzema evra prihaja v času, ko država nima vlade in tudi ne proračuna za leto 2026. Vlada, ki je nastopila funkcijo šele sredi januarja lani, je namreč pod pritiskom protestnikov v začetku decembra odstopila. Proteste je konec novembra sprožil sporni predlog proračuna za letos, prvi v evrih, ki je predvideval zvišanje davkov in prispevkov ter povečanje dolga, vlada pa ga je hotela sprejeti po nujnem postopku.

Preberi še Bolgarski premier odstopil zaradi množičnih protestov

Menjalno razmerje med bolgarskim levom in evrom je že od leta 1999 določeno pri 1,95583 leva za en evro. V Bolgariji bo možno leve brezplačno zamenjati za evre do sredine leta, nato pa z morebitnim plačilom provizije vsaj do 31. decembra. V bolgarski centralni banki pa bodo omogočili menjavo neomejeno dolgo, brez omejitev in brezplačno.

V Banki Slovenije bodo bankovce bolgarskih levov brez provizije menjali do 28. februarja, in sicer bo mogoče zamenjati največ 2000 levov (1022,58 evra) na dan. Poslovne banke te storitve ne opravljajo.

Vse države članice EU z izjemo Danske so v skladu s pogodbami EU zavezane, da se pridružijo območju evra takoj, ko izpolnijo zahteve. Te vključujejo stabilnost cen, zdrave javne finance in stabilne menjalne tečaje. Slovenija se je evrskemu območju pridružila 1. januarja 2007, zunaj območja skupne valute medtem ostajajo Poljska, Romunija, Švedska, Češka in Madžarska.

