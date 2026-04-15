Evropa brez ZDA pripravlja povojni načrt za Hormuško ožino

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da načrtovana mednarodna obrambna misija ne bo vključevala "vojskujočih se strani", pri čemer je pojasnil, da se to nanaša na Združene države Amerike, Izrael in Iran, poroča WSJ. Evropski diplomati, ki so seznanjeni z načrtom, pravijo, da evropske ladje ne bi bile pod ameriškim poveljstvom.

Operacija bi potekala v treh fazah. Prva predvideva vzpostavitev logistike za osvoboditev več sto ladij, ki so zaradi vojne obtičale v Perzijskem zalivu. V drugi fazi bi izvedli obsežno operacijo odstranjevanja min, ki jih je v začetku konflikta nastavil Iran, pri čemer bi uporabili več kot 150 evropskih minolovcev. V tretji fazi pa bi na območju razporedili fregate in rušilce za vojaško spremstvo po vzoru vojaške operacije EU Aspides v Rdečem morju.

Načrt po navedbah newyorškega časnika odraža naraščajoče napetosti v čezatlantskih odnosih, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump pozval evropske zaveznike, naj se pridružijo ameriškim vojaškim prizadevanjem v Perzijskem zalivu, vključno z blokado iranskih pristanišč, ti pa so to zavrnili.

Macron in britanski premier Keir Starmer bosta v petek v Parizu gostila video konferenco za države, ki so pripravljene prispevati k obrambni misiji s ciljem ponovne vzpostavitve svobodne plovbe skozi Hormuško ožino po koncu vojne. Iz Pariza so sporočili, da bodo voditelji na konferenci govorili o načrtu za ponovno vzpostavitev svobodne plovbe skozi Hormuško ožino, ko bo to mogoče.