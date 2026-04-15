Tujina

Evropa brez ZDA pripravlja povojni načrt za Hormuško ožino

New York, 15. 04. 2026 08.40 pred 1 uro 2 min branja 36

Avtor:
Ne.M. STA
Hormuška ožina

Evropske države pripravljajo načrt, ki bi po koncu vojne na Bližnjem vzhodu omogočil prosto plovbo ladij skozi Hormuško ožino, je v torek ob sklicevanju na vire, seznanjene z načrtom, poročal ameriški časnik Wall Street Journal (WSJ). Načrt izključuje ZDA in poudarja usklajevanje z regionalnimi akterji.

FOTO: AP
Emmanuel Macron
FOTO: AP

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da načrtovana mednarodna obrambna misija ne bo vključevala "vojskujočih se strani", pri čemer je pojasnil, da se to nanaša na Združene države Amerike, Izrael in Iran, poroča WSJ. Evropski diplomati, ki so seznanjeni z načrtom, pravijo, da evropske ladje ne bi bile pod ameriškim poveljstvom.

Operacija v treh fazah

Operacija bi potekala v treh fazah. Prva predvideva vzpostavitev logistike za osvoboditev več sto ladij, ki so zaradi vojne obtičale v Perzijskem zalivu. V drugi fazi bi izvedli obsežno operacijo odstranjevanja min, ki jih je v začetku konflikta nastavil Iran, pri čemer bi uporabili več kot 150 evropskih minolovcev. V tretji fazi pa bi na območju razporedili fregate in rušilce za vojaško spremstvo po vzoru vojaške operacije EU Aspides v Rdečem morju.

Načrt po navedbah newyorškega časnika odraža naraščajoče napetosti v čezatlantskih odnosih, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump pozval evropske zaveznike, naj se pridružijo ameriškim vojaškim prizadevanjem v Perzijskem zalivu, vključno z blokado iranskih pristanišč, ti pa so to zavrnili.

Macron in britanski premier Keir Starmer bosta v petek v Parizu gostila video konferenco za države, ki so pripravljene prispevati k obrambni misiji s ciljem ponovne vzpostavitve svobodne plovbe skozi Hormuško ožino po koncu vojne. Iz Pariza so sporočili, da bodo voditelji na konferenci govorili o načrtu za ponovno vzpostavitev svobodne plovbe skozi Hormuško ožino, ko bo to mogoče.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Don Matteo
15. 04. 2026 11.01
In iran bo tiho opazoval!!!! Eu politiki so pravi bedaki če mislijo,da bo iran dopustil klovnom,da se šopirijo na njegovem dvorišču.
Odgovori
0 0
suleol
15. 04. 2026 11.00
eu cim bolj neutralno
Odgovori
0 0
cecen
15. 04. 2026 10.59
Torej, če stvar pogledam iz moje prespektive; trenutno smo največjega zaveznika v NATu pustili samega in se z njegovo vojno nočemo niti toliko ukvarjati, da bi mu ponudili neko logistično pomoč. Ko / če bo vojna končana bomo pa poslali evropsko "floto" ,da bo na tujih vodah zagotavljala "mir". Del teh plovnih poti gre čez Iransko teritorijalno morje oz. nevarno blizu obale Omanskega morja. V teoriji bo Evropa torej poslala vojaško ladjevje v tuje vode , čemur se reče okupacija. Obenem ne smemo pozabiti dejstva, da nam bodo ZDA - pa niti ni pomembno ali bo takrat Trump ali kdo drug - zelo verjetno gladko obrnile hrbet in bodo evropske barke prepuščene same sebi. Velika verjetnost je tudi, da bo Trump, glede na našo trenutno nepripravljenost sodelovanja gladko NATu obrnil hrbet. Torej , če si bomo hoteli zagotoviti varnost v Evropi lahko pozabimo na 5% proračun za vojsko. Verjetno bo bolj blizu 10%, ker vzdrževanje takega podviga bo izjemno drago. Če upoštevamo še ruske ambicije na vzhodu... Torej nas bodo naši vrli politiki dejansko porinili v vojno, ki se ji da precej z lahkoto izogniti. Super (malo bruham)!!!
Odgovori
0 0
sherlock2
15. 04. 2026 10.57
Kaj velijo na to trumpasti podrepniki ?
Odgovori
+3
3 0
klop12
15. 04. 2026 10.50
Odmik Evrope od uSA je nujna.
Odgovori
+9
9 0
suleol
15. 04. 2026 10.59
sej se bo sama amerikaod nas, no pol se pa treba vsest z rusi ker bomo sami
Odgovori
0 0
Racional-ec
15. 04. 2026 10.50
Edino pravilno, da smo samooskrbni, samozadostni in da se sami pobrigwmo za svoj jutri. Amen
Odgovori
+6
6 0
suleol
15. 04. 2026 10.59
zal to ni juga
Odgovori
0 0
suleol
15. 04. 2026 11.00
vse smo prodal odvisni smo na vseh podrocjih od drugih
Odgovori
0 0
Roadkill
15. 04. 2026 10.45
Upam da se tudi po Trumpu ne bomo ponovno povezovali z USA glede na to da so že večkrat pokazali kaki so.
Odgovori
+8
8 0
BrezPitt
15. 04. 2026 10.44
Bravo Evropa končno gre na svojo pot. Upam, da bo Hormuška ožina za Benija in Trumpa še nekaj let zaprta.
Odgovori
+4
4 0
alicante1234
15. 04. 2026 10.39
Seveda vpletajte še EU v novo vojno. Me prav zanima, kaj bo o tem rekel Iran. Zakaj sploh mislijo, da bo Iran sploh sprejel takšne pogoje. Hormuška ožina nima mednarodnih voda ampak so last Omana in Irana. Iran ni ratificiral Konvencije Združenih narodov o pravu morja, vsako dejanje tuje vojne ladje (čiščenje min, spremstvo tankerjev, uporaba močnih sonarjev) v iranskih teritorialnih vodah bo razumljeno kot agresija.
Odgovori
+0
2 2
Mens sana
15. 04. 2026 10.25
........galski petelin ponovno vtika kljun v tuje zrnje, pri koaliciji voljnih so ga skoraj nagačili, sedaj tvega, da ga vsaj oskubijo, doma ima dovolj težav, ki jim ni kos..............
Odgovori
-5
1 6
Oblastljudstvu
15. 04. 2026 10.21
Najprej bodo rešili ladje, ki so ujete, šele potem bodo odkrivali mine. Pa saj to ni res.
Odgovori
+5
6 1
PredsednikSveta
15. 04. 2026 10.34
Seveda je res. Odstranjevanje min lahko traja ogromno časa - časa, ki ga posadke na krovu ujetih ladij nimajo, dodatno svet pač potrebuje nafto. Druga zadeva je da se skozi ožino še vedno da normalno priti, po točno določeni poti (po taki poti tudi prihajajo oz. odhajajo prijateljska plovila irana).
Odgovori
+5
5 0
klop12
15. 04. 2026 10.51
to bo zarad takih kle, ki jokajo, ko gre dizel 2 centa gor
Odgovori
+2
2 0
IQ200
15. 04. 2026 10.17
Kaj so jih Iranci lepo prijel za j. in udarili tam kjer najbolj boli. Po denarnici. Teli birokrati bi pa še lastno mater prodali za denar. Zdaj pa kot brezglave kure iščejo rešitve, ki jih ni.
Odgovori
+5
6 1
dober dan
15. 04. 2026 10.17
Varovali vode pred kom?
Odgovori
+4
4 0
osservatore
15. 04. 2026 10.15
"Evropa brez ZDA pripravlja povojni načrt za Hormuško ožino". A ja? In to bodo samostojne evropske vojaške sile? Azijske države, ki uvažajo večino nafte preko te ožine pa bo čakala, da se vse uredi in potem bo furale skozi ožino? A ma bejž no.
Odgovori
+2
5 3
Borec21
15. 04. 2026 10.13
50 let ste rabil
Odgovori
+3
4 1
Stajerc22
15. 04. 2026 10.11
Kdaj bodo volitve v Ukrajini?
Odgovori
-2
5 7
Lock Down
15. 04. 2026 10.37
Takoj ko jih bo Rusija prenehala okupirati in napadati na njihovem ozemlju.
Odgovori
+4
5 1
klop12
15. 04. 2026 10.53
Ko bodo Rusi nehal napadat, to je logično. Ali misliš ogrozit zbiranje ljudi na majhnem prostoru, kar volitve so, sredi vojne vihre? Čudne logike ruskih prodancev kle
Odgovori
+4
4 0
Kozorog123
15. 04. 2026 10.11
Končno ena pametna. Samo upam, da ni VB še vedno pod vplivom (lutka) Amerike. Oni se jim vedno prvi pokorijo. Upam, da je Evropa spregledala in da bo tudi Izraelce pripeljala pred vojno sodišče. Ob iskanju treh ter...ov ni potrebno pospraviti in porušite hiš za pol Slovenije... Upam, da končno stabilizirajo razmere. Tramp pa naj se ukvarja z razmerami v svoji državi, bo imel ogromno dela... Še posebi sedaj, ko jim je naredil velikansko finančno luknjo...
Odgovori
+6
7 1
Oblastljudstvu
15. 04. 2026 10.23
Sem mislil da je VB izstopila iz EU?
Odgovori
+4
4 0
Lock Down
15. 04. 2026 10.38
Iz EU ja, so pa tu še druge povezave, tudi vojaške.
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
15. 04. 2026 10.07
Neonacistična EU, katere voditelji so sami kloni, pravih ni več, može samo da popuši, bi rekli na jugu. S satanisti je konec.
Odgovori
-6
1 7
jozefStefan
15. 04. 2026 10.03
Zveni kot vojna napoved.. tako rečeš ,če želiš nekomu zavzeti in upravljati z delom ozemlja.
Odgovori
+4
7 3
natmat
15. 04. 2026 10.02
Končno da je EU spregledala...Trampove skrajne desničarje nihče več ne podpira...še Melonijeva se je spermenila...edino še naši opranoglavci mu brezglavo sledijo in poveličujejo...
Odgovori
+9
12 3
veneti
15. 04. 2026 10.53
Desnica je še zadnja možnost da ne postanemo tretji svet. Pojdi raje kake teroriste podpirat ne pa bedarije tu pisati.
Odgovori
0 0
