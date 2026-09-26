Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov v New Yorku odgovornost za oviranje pogajanj o končanju vojne v Ukrajini pripisal evropskim državam. "Evropa dela vse, kar lahko, da bi preprečila mirovna pogajanja, za katera se zanima Trumpova administracija," je dejal Lavrov. Obenem je vztrajal, da bo Moskva svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na razvoj dogodkov. "Cilji posebne vojaške operacije bodo doseženi, grožnja ruski varnosti bo odpravljena in mirno življenje se bo vrnilo. To se bo zgodilo ne glede na okoliščine," je zatrdil. Z izrazom "posebna vojaška operacija" ruske oblasti še vedno označujejo vojno oziroma rusko invazijo na Ukrajino.

Prvo srečanje zunanjih ministrov po začetku vojne

Lavrov se je pred govorom na sedežu Združenih narodov sestal z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom. Šlo je za prvo srečanje zunanjih ministrov Rusije in Nemčije po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Prejšnje takšno srečanje je Lavrov opravil januarja 2022 z Wadephulovo predhodnico Annaleno Baerbock, manj kot mesec dni pred začetkom invazije.

Sergej Lavrov FOTO: Profimedia

Sobotno srečanje je po navedbah tiskovne predstavnice ruskega zunanjega ministrstva Marije Zaharove na pobudo Berlina trajalo približno 20 minut. Pogovor je potekal za zaprtimi vrati, po navedbah nemške strani pa je bila Ukrajina osrednja tema. Wadephul je Lavrova pozval, naj Rusija "opusti nevarno pot zaostrovanja odnosov z Nemčijo, Evropo in Natom". Nemška stran je Moskvo obtožila tudi vse bolj usmerjenih napadov na ukrajinsko civilno prebivalstvo. Wadephul je po navedbah nemškega diplomata poudaril, da nadaljnje stopnjevanje pritiska ne bo spremenilo položaja Rusije na bojišču ali omajalo nemške podpore Ukrajini.

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