Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov v New Yorku odgovornost za oviranje pogajanj o končanju vojne v Ukrajini pripisal evropskim državam. "Evropa dela vse, kar lahko, da bi preprečila mirovna pogajanja, za katera se zanima Trumpova administracija," je dejal Lavrov.
Obenem je vztrajal, da bo Moskva svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na razvoj dogodkov. "Cilji posebne vojaške operacije bodo doseženi, grožnja ruski varnosti bo odpravljena in mirno življenje se bo vrnilo. To se bo zgodilo ne glede na okoliščine," je zatrdil.
Z izrazom "posebna vojaška operacija" ruske oblasti še vedno označujejo vojno oziroma rusko invazijo na Ukrajino.
Prvo srečanje zunanjih ministrov po začetku vojne
Lavrov se je pred govorom na sedežu Združenih narodov sestal z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom. Šlo je za prvo srečanje zunanjih ministrov Rusije in Nemčije po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022.
Prejšnje takšno srečanje je Lavrov opravil januarja 2022 z Wadephulovo predhodnico Annaleno Baerbock, manj kot mesec dni pred začetkom invazije.
Sobotno srečanje je po navedbah tiskovne predstavnice ruskega zunanjega ministrstva Marije Zaharove na pobudo Berlina trajalo približno 20 minut. Pogovor je potekal za zaprtimi vrati, po navedbah nemške strani pa je bila Ukrajina osrednja tema.
Wadephul je Lavrova pozval, naj Rusija "opusti nevarno pot zaostrovanja odnosov z Nemčijo, Evropo in Natom". Nemška stran je Moskvo obtožila tudi vse bolj usmerjenih napadov na ukrajinsko civilno prebivalstvo. Wadephul je po navedbah nemškega diplomata poudaril, da nadaljnje stopnjevanje pritiska ne bo spremenilo položaja Rusije na bojišču ali omajalo nemške podpore Ukrajini.
Napetosti med Berlinom in Moskvo
Srečanje je potekalo v času novih napetosti med Nemčijo in Rusijo. Berlin Moskvo obtožuje, da je stala za domnevnim poskusom napada z dronom na letališče v Leipzigu, državi pa sta druga drugi odredili tudi zaprtje konzulata.
Nemški zunanji minister je po navedbah diplomata Lavrovu jasno sporočil, da incidenti, kakršen je bil domnevni poskus napada v Leipzigu, in drugi hibridni napadi ne bodo omajali odločenosti Nemčije pri podpori Ukrajini.
Več evropskih držav je v zadnjih dneh opozorilo na povečano število domnevnih ruskih sabotažnih in drugih hibridnih dejavnosti na njihovem ozemlju.
Odnosi med Berlinom in Moskvo so močno zaostreni že od začetka vojne. Nemčija je ena ključnih evropskih podpornic Ukrajine, neposredni letalski promet med državama pa je od začetka ruske invazije prekinjen.
Lavrov je Nemčijo pred kratkim obtožil tudi, da si "znova želi vojne".