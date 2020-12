'Evropa je združena ne le v različnosti, temveč tudi v ljubezni do nogometa'

"Evropa je združena ne le v različnosti, temveč tudi ljubezni do nogometa, ki združuje ljudi z različnim ozadjem in zbližuje skupnosti – nekaj, kar zdaj, ko okrevamo po bolezni covid-19, potrebujemo bolj kot kdarkoli prej. Evropski parlament je predan boju proti rasizmu in bo tesno sodeloval z Uefo pri projektih za spodbujanje vključevanja in spopadanja s predsodki ," je zagotovil Sassoli.

"Od spodbujanja izobraževanja mladih do zavzemanja za enakost in raznolikost ter boja proti vsem oblikam diskriminacije, imata tako Uefa kot Evropski parlament dolgoletno skupno vizijo evropskega nogometa kot sile v dober namen ," je povedal predsednik evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin . Njegov pogovor s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem se je vrtel tudi okoli potrebe po osredotočanju na spremembe v boju proti rasizmu. Uefa in EP bosta vztrajno sodelovala pri evropskem načrtu za boj proti rasizmu v naslednjih petih letih.

Sogovornika sta se strinjala, da morata tako Evropska unija kot evropski nogomet oblikovati vključujočo in dolgoročno blaginjo, Čeferin pa je ob tem dodal, da bo Uefa zagotovila, da se komercialni uspeh evropskega nogometa ponovno porazdeli in investira tako v igro kot v družbo – od krepitve ženskega nogometa, do gradnje igrišč v lokalnih skupnostih in prelomnih projektov v imenu družbene odgovornosti. "Ne smemo spregledati tega, kar nas je kriza naučila o pomembnosti nadaljnjega oblikovanja modela športa, ki promovira nogomet za užitek vseh in ne le za profit nekaterih."

Sassoli je dodal še, da je bilo to leto eno najtežjih za evropski nogomet, saj so nogometaši gledali, kako so se lige odpovedovale in prestavljale, navijači pa se niso mogli udeleževati tekem. "Zdaj, ko se normalnost počasi vrača, moramo zaščititi evropski model športa, ki temelji na solidarnosti, vključevanju navijačev in krepitvi skupnosti, ki je povezana v ljubezni do nogometa in športnih vrednot. To prispeva k skupnemu evropskemu občutku. Uefa igra pomembno vlogo pri varovanju integritete igre in zagotavljanju, da koristi Evropi kot celoti," je poudaril.

"Medtem ko je covid-19 začasno odložil naše načrte za praznovanje 60-letnice prvega Evropskega prvenstva s turnirjem, ki bi povezoval celoten kontinent, Uefa dela vse, kar je v njeni moči, da nogomet še naprej širi veselje in spodbuja vrednote pri milijonih ljudi v EU," pa je še dodal Čeferin.

Nogomet je evropska igra, Evropski parlament pa bo na konferenci o prihodnosti Evrope v Uefi iskal oporo pri vključevanju ljudi različnih ozadij in iz vseh držav. Organizatorji bodo – skupaj z Evropsko komisijo in državami članicami – razpravljali o tem, kako lahko evropski nogomet prispeva k tej pomembni vseevropski pobudi, so zapisali v sporočilu za javnost.