Evropa na napovedane ameriške carine: Zaščitili bomo interese držav EU

Francoski finančni minister Eric Lombard je danes dejal, da bo EU v tem primeru uvedla enake carine na izdelke iz ZDA.

"Tudi če to ni v splošnem interesu, moramo zaščititi svoje interese in interese držav EU," je Lombard dejal ob robu zasedanja finančnih ministrov članic skupine G20 v Južni Afriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podobno je danes v izjavi za francoske medije dejala tudi tiskovna predstavnica francoske vlade Sophie Primas, pred tem pa se je na omrežju X že v sredo zvečer odzval podpredsednik Evropske komisije za industrijsko politiko Stephane Sejourne in med drugim zapisal, da se bo "Evropa odzvala nemudoma in odločno".

'Kakšne bodo carine, lahko povedo le v Washingtonu'

Evropska komisija je danes prav tako zavrnila Trumpove kritike in izrazila stališče, da je EU predvsem koristila ZDA.

"Z vzpostavitvijo enotnega evropskega trga so se ameriškim podjetjem odprle dodatne priložnosti za naložbe v EU, čezatlantska trgovina pa predstavlja najobsežnejše dvostransko trgovinsko in naložbeno partnerstvo na svetu," je dejal tiskovni predstavnik komisije Olof Gill.

Ob tem je znova pozval k dialogu in odprtosti v čezatlantskih odnosih, v odgovoru na novinarsko vprašanje o Trumpovih napovedih carin pa je dejal, da so pogovori o tem še v zgodnji fazi. Kdaj bi lahko v ZDA uvedli carine in kakšne bodo, lahko po njegovih besedah povedo le v Washingtonu, Evropa pa se lahko zgolj pripravlja na različne teoretične scenarije.

Glede trgovanja med ZDA in EU ter uvedbe carin je bilo slišati še, da bo komisija naslednji teden predstavila prve ukrepe za pomoč avtomobilskemu sektorju, napovedujejo tudi strateški dialog s proizvajalci jekla in predstavniki drugih sektorjev, ki bi jih morda prizadele ameriške carine.

Veliko je bilo tudi vprašanj o stikih med EU in ZDA, medtem ko se po besedah nekaterih novinarjev v luči napovedi carin in odpovedi srečanja ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas ob njenem obisku v ZDA zdi, da Washington unije ne jemlje resno. Predstavniki komisije so to zanikali in zatrdili, da stiki med EU in ZDA redno potekajo na vseh ravneh.