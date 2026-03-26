Evropa na poti do novih šampionov

Konferenca Future 500 v Bruslju je združila najobetavnejša evropska podjetja z visokim potencialom rasti. Dogodek sta organizirala IEDC - Poslovna šola Bled in Atlantski svet, signal zbranih določevalcem v Evropi pa je bil na koncu jasen. Da je čas za ambiciozne korake od tehnoloških inovacij do financiranja in strateškega povezovanja v okolju, kjer podjetja ne bodo samo nastajala, ampak lahko tudi rasla, napredovala in postala globalni igralci.

Ustanovitelj Stjepan Orešković je prepičan, da Evropa potrebuje boljšo koordinacijo med kapitalom, politiko in podjetništvom. "Tukaj so zbrani izjemni podjetniki, podjetja, ki so že zbrala 400 do 500 milijonov evrov kapitala. Mi moramo vedeti, kdo so tisti, na katere stavimo v prihodnosti", je prepričan Orešković, ki ima jasen cilj. In to je identificirati 500 podjetij z visokim potencialom rasti ter jim omogočiti dostop do kapitala, mreženja in strateških priložnosti.