Tujina

Evropa na poti do novih šampionov

Bruselj, 26. 03. 2026 14.02 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.H.P.
Konferenca Future 500 v Bruslju

Bruselj je ta teden združil ključne igralce, ki krojijo prihodnost evropskega gospodarstva. V ospredju so bili kapital, rast in preboj podjetij na globalni trg. Future 500 je poslal jasno sporočilo: Evropa ima potencial – zdaj potrebuje pogum za pospešek.

Konferenca Future 500 v Bruslju je združila najobetavnejša evropska podjetja z visokim potencialom rasti. Dogodek sta organizirala IEDC - Poslovna šola Bled in Atlantski svet, signal zbranih določevalcem v Evropi pa je bil na koncu jasen. Da je čas za ambiciozne korake od tehnoloških inovacij do financiranja in strateškega povezovanja v okolju, kjer podjetja ne bodo samo nastajala, ampak lahko tudi rasla, napredovala in postala globalni igralci.

Ustanovitelj Stjepan Orešković je prepičan, da Evropa potrebuje boljšo koordinacijo med kapitalom, politiko in podjetništvom. "Tukaj so zbrani izjemni podjetniki, podjetja, ki so že zbrala 400 do 500 milijonov evrov kapitala. Mi moramo vedeti, kdo so tisti, na katere stavimo v prihodnosti", je prepričan Orešković, ki ima jasen cilj. In to je identificirati 500 podjetij z visokim potencialom rasti ter jim omogočiti dostop do kapitala, mreženja in strateških priložnosti.

Med številnimi udeleženci iz evropskih institucij in gospodarstva so se konference udeležila tudi številna uspešna evropska podjetja. Med njimi denimo slovenski Cosylab, pa poljski InPost in nizozemski Axelera AI. Vsi trije uspešni igralci, ki kažejo, da so evropska podjetja sposobna doseči svetovni vpliv. In ki poudarjajo, da podjetja potrebujejo dostop do kapitala skozi celotno pot rasti, ne le na začetku. Evropa bo zgolj z združevanjem vseh sil, na kar stavi tudi Orešković, po mnenju sodelujočih lahko konkurirala Kitajski in ZDA. Ter od podjetij v vrednosti 10milijard prišla do podjetij v vrednosti bilijona evrov, kar je bila tudi uradna tema letošnje konference.

Kako Evropo narediti močnejšo v nemirnih časih in v geostrateški realnosti v kateri smo, pa je eden ključnih poudarkov Future 500, ki jih vidi generalni sekretar Blejskega strateškega foruma Peter Grk. BSF je tudi eden od partnerjev dogodka, kar je po mnenju Grka danes posebej pomembno glede na izzive, ki nas v prihodnosti čakajo. "Tukaj niso samo predstavniki podjetij oziroma biznisa, ampak so predstavniki civilne družbe, predstavniki Evropske komisije, predstavniki bank, skladov in drugih finančnih institucij", poudarja Grk in dodaja, da je takšen pristop edini način, kako Evropska unija lahko pride do tistih najboljših idej za to, da lahko ohrani svojo konkurenčnost v tem novem svetu.

future 500 evropa gospodarstvo

BMReloaded
26. 03. 2026 15.58
Nicasa za take neumnosti...pa to
bibaleze
