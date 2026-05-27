Evropa naj bi imela za poletno sezono dovolj letalskega goriva

"Vsakemu potniku bi rad jasno povedal, naj trenutno ne skrbi glede rezervacije," je v danes objavljenem intervjuju za nemški časnik Handelsblatt, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, povedal Schulte.
Prepričan je, da je kerozina v Evropi za poletje dovolj, če bo šlo vse po načrtih, pa ne bo težav do konca leta. V primeru pomanjkanja v določenih regijah sveta bo za potnike ustrezno poskrbljeno, je zatrdil vodja družbe, ki med drugim upravlja z letališčema v Frankfurtu in na Brniku.
"Po mojem mnenju so skrbi, da bi lahko nekje obtičali, neutemeljene. Države, kot sta Indija ali Kitajska, se s situacijo spopadajo zelo profesionalno, z ustvarjanjem rezerv. Vsako letalo, ki bo lahko tam pristalo, bo lahko tudi spet poletelo," je ocenil.
Zaskrbljenost glede pomanjkanja letalskega goriva sicer izhaja iz vojne na Bližnjem vzhodu in posledičnega zaprtja Hormuške ožine, skozi katero prispe več kot četrtina vsega kerozina, ki se porabi v Evropi.
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