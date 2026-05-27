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Evropa naj bi imela za poletno sezono dovolj letalskega goriva

Frankfurt, 27. 05. 2026 12.02 pred 29 dnevi 1 min branja 8

Avtor:
STA Ne.M.
Letalo

Evropa ima za poletje dovolj letalskega goriva, je zatrdil izvršni direktor upravljalca letališč Fraport Stefan Schulte. Če bi kje v svetu slučajno prišlo do pomanjkanja, pa bi potnikom bodisi prerazporedili rezervacije bodisi povrnili kupnine, je napovedal.

"Vsakemu potniku bi rad jasno povedal, naj trenutno ne skrbi glede rezervacije," je v danes objavljenem intervjuju za nemški časnik Handelsblatt, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, povedal Schulte.

Prepričan je, da je kerozina v Evropi za poletje dovolj, če bo šlo vse po načrtih, pa ne bo težav do konca leta. V primeru pomanjkanja v določenih regijah sveta bo za potnike ustrezno poskrbljeno, je zatrdil vodja družbe, ki med drugim upravlja z letališčema v Frankfurtu in na Brniku.

Letališče v Frankfurtu
Letališče v Frankfurtu
FOTO: AP

"Po mojem mnenju so skrbi, da bi lahko nekje obtičali, neutemeljene. Države, kot sta Indija ali Kitajska, se s situacijo spopadajo zelo profesionalno, z ustvarjanjem rezerv. Vsako letalo, ki bo lahko tam pristalo, bo lahko tudi spet poletelo," je ocenil.

Zaskrbljenost glede pomanjkanja letalskega goriva sicer izhaja iz vojne na Bližnjem vzhodu in posledičnega zaprtja Hormuške ožine, skozi katero prispe več kot četrtina vsega kerozina, ki se porabi v Evropi.

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KOMENTARJI8

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ČrniGad
28. 05. 2026 08.49
Je res potrebno z letalom naokrog? Nikoli nisem bil, a potem bodo mene obdavčevali, če vozim dizla. Narobe svet. In ljudje, ki se največ za brez veze vozijo z letali, so najbolj ''pametni'' glede ''zelene'' probematike.
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0 0
EU Dig. Cenzura
27. 05. 2026 14.58
JAh tukaj se vidi da nobena MANIPULACIJA ne uspe več. Samo zavanaje ljudi. Ali ni nekaj časa nazaj da letalski prevozniki odpovedujejo poletne lete ker ni goriva. Pa hantavirus, pa ebola, jaja nič ne gre več, noben ne prime več takih stvari. Covid je spodletel, večina vidi resnico...
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+3
3 0
kakorkoliže
27. 05. 2026 18.29
Treba je pomiriti ljudstvo pred neizbežnim pomankanjem in paniko.
Odgovori
+1
1 0
SAMO JEZNI
27. 05. 2026 14.48
V EU so strateške rezerve nafte na 30%, v ZDA na 50%. Se bomo pogovarjali jeseni.
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+1
3 2
popstarr
27. 05. 2026 14.35
Važno je da gre raja na počitnice in potem jih bo potrebno še reševat
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+3
3 0
2mt8
27. 05. 2026 13.26
To že, ampak cena kart bo šla za 200% gor...
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+2
3 1
kakorkoliže
27. 05. 2026 12.49
Goriva je dovolj, hoteli so samo dvignit ceno.
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+3
3 0
Stajerc22
27. 05. 2026 12.26
ni nobenega razloga, da bi bilo pomanjkanje.
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+3
3 0
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