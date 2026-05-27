Evropa naj bi imela za poletno sezono dovolj letalskega goriva

"Vsakemu potniku bi rad jasno povedal, naj trenutno ne skrbi glede rezervacije," je v danes objavljenem intervjuju za nemški časnik Handelsblatt, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, povedal Schulte.

Prepričan je, da je kerozina v Evropi za poletje dovolj, če bo šlo vse po načrtih, pa ne bo težav do konca leta. V primeru pomanjkanja v določenih regijah sveta bo za potnike ustrezno poskrbljeno, je zatrdil vodja družbe, ki med drugim upravlja z letališčema v Frankfurtu in na Brniku.