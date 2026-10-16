'Evropa ne more v kratkem času nadomestiti sistema Starlink'

"Starlink je za Ukrajino resnično nujen in žal Evropa v kratkem času ne more nadomestiti te zmogljivosti," je dejala Kaja Kallas. "Iz Rusije ne vidimo nobenih znakov, da bi želeli ustaviti to vojno ali da bi bili pripravljeni na kakršnokoli premirje ali mir," je nadaljevala in dodala, da v EU pripravljajo nov sveženj sankcij proti Rusiji.
Po vsej Ukrajini se je v zadnjih dneh upočasnilo delovanje satelitskih sistemov, ki jih uporabljajo za komunikacijo na bojišču in operacije z droni. V Kijevu so vzrok za omejitev delovanja pripisali trenutni politični situaciji, ko ameriški predsednik Donald Trump ob naraščajočih cenah goriva pritiska na Ukrajino, naj ustavi napade na rusko energetsko infrastrukturo.
Ukrajina v bojnih operacijah uporablja sistem Starshield, medtem ko za civilno rabo oziroma neofenzivne dejavnosti uporablja sistem Starlink. Oba satelitska sistema je zasnovalo podjetje SpaceX milijarderja Elona Muska.
Starshield je ključno orodje, ki Kijevu omogoča usmerjanje dronov proti ruskim ciljem ter zaščito zračnega prostora. Upočasnitev delovanja satelitskega omrežja tako ovira ukrajinske operacije z droni.
Musk je v sredo dejal, da njegovo podjetje ni odgovorno za motnje v delovanju sistema Starshield ter da o omejitvah hitrosti ali uporabe odloča ameriška vojska in na koncu predsednik ZDA. Tudi tiskovna agencija Reuters je ob sklicevanju na vire poročala, da so omejitev sistema Starshield odredili v Beli hiši.
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