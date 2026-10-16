'Evropa ne more v kratkem času nadomestiti sistema Starlink'

"Starlink je za Ukrajino resnično nujen in žal Evropa v kratkem času ne more nadomestiti te zmogljivosti," je dejala Kaja Kallas. "Iz Rusije ne vidimo nobenih znakov, da bi želeli ustaviti to vojno ali da bi bili pripravljeni na kakršnokoli premirje ali mir," je nadaljevala in dodala, da v EU pripravljajo nov sveženj sankcij proti Rusiji.

Po vsej Ukrajini se je v zadnjih dneh upočasnilo delovanje satelitskih sistemov, ki jih uporabljajo za komunikacijo na bojišču in operacije z droni. V Kijevu so vzrok za omejitev delovanja pripisali trenutni politični situaciji, ko ameriški predsednik Donald Trump ob naraščajočih cenah goriva pritiska na Ukrajino, naj ustavi napade na rusko energetsko infrastrukturo.