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'Evropa ne more v kratkem času nadomestiti sistema Starlink'

Bruselj, 16. 10. 2026 13.02 pred 41 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA M.V.
Kaja Kallas

Evropa nima zmogljivosti, da bi v bližnji prihodnosti nadomestila satelitski sistem Starlink, ki ga Ukrajina uporablja za obrambo pred rusko agresijo, je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju povedala zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Hkrati se je zavzela za krepitev pritiska na Rusijo in pomoči Ukrajini.

"Starlink je za Ukrajino resnično nujen in žal Evropa v kratkem času ne more nadomestiti te zmogljivosti," je dejala Kaja Kallas. "Iz Rusije ne vidimo nobenih znakov, da bi želeli ustaviti to vojno ali da bi bili pripravljeni na kakršnokoli premirje ali mir," je nadaljevala in dodala, da v EU pripravljajo nov sveženj sankcij proti Rusiji.

Po vsej Ukrajini se je v zadnjih dneh upočasnilo delovanje satelitskih sistemov, ki jih uporabljajo za komunikacijo na bojišču in operacije z droni. V Kijevu so vzrok za omejitev delovanja pripisali trenutni politični situaciji, ko ameriški predsednik Donald Trump ob naraščajočih cenah goriva pritiska na Ukrajino, naj ustavi napade na rusko energetsko infrastrukturo.

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Ukrajina v bojnih operacijah uporablja sistem Starshield, medtem ko za civilno rabo oziroma neofenzivne dejavnosti uporablja sistem Starlink. Oba satelitska sistema je zasnovalo podjetje SpaceX milijarderja Elona Muska.

Starshield je ključno orodje, ki Kijevu omogoča usmerjanje dronov proti ruskim ciljem ter zaščito zračnega prostora. Upočasnitev delovanja satelitskega omrežja tako ovira ukrajinske operacije z droni.

Musk je v sredo dejal, da njegovo podjetje ni odgovorno za motnje v delovanju sistema Starshield ter da o omejitvah hitrosti ali uporabe odloča ameriška vojska in na koncu predsednik ZDA. Tudi tiskovna agencija Reuters je ob sklicevanju na vire poročala, da so omejitev sistema Starshield odredili v Beli hiši.

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KOMENTARJI4

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Prototip
16. 10. 2026 13.45
Čimprej se začnite pogovarjat z Putinom,,,dokler je še dobre volje glede eu,,,,
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0 0
tom74
16. 10. 2026 13.42
Baltski politiki želijo, da vsi tako čutimo kot oni in furajo svojo agendo,
Odgovori
0 0
Luther
16. 10. 2026 13.36
Iz EU ne vidimo nobenih znakov, da bi želela ustaviti to vojno ali da bi bili pripravljena na kakršnokoli premirje ali mir. To je dejstvo. EU izvaja hudo hibridno vojno proti Rusiji in seveda tudi RF izvaja tako vojno, ki po moči ni enakvredna, enakomočna, kajti vsi EU glavni mediji so skorumpirani in objavljajo le to kar ta Ursulina klika zahteva. Ko bi enkrat začeli objavljati resnico, bi se vojna končala.
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+2
2 0
Kimberley Echo
16. 10. 2026 13.43
Seveda in ko 1x ustavijo Starlink, mine 14 dni in trkanje na vrata Kremlja se začne.
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0 0
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