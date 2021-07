Gruzijski snemalec umrl po napadu nasprotnikov parade ponosa na novinarje

Reporterji brez meja so obsodili napade na novinarje, "ki so utrpeli pretrese možganov, opekline in zlomljene kosti" . Oblasti so obtožili pasivnosti in slabega varovanja predstavnikov medijev. Gruzijsko notranje ministrstvo je v kratki izjavi v nedeljo sporočilo, da preiskava glede smrti Laškarava poteka.

37-letni Aleksander Laškarava je bil eden od petdesetih predstavnikov medijev, s katerimi so fizično obračunali skrajno desničarski protestniki, poroča Guardian. Snemalca gruzijske TV Pirveli so v nedeljo zjutraj našli mrtvega na njegovem domu, potem ko je minuli ponedeljek utrpel več zlomov obraznega skeleta.

Zagovorniki človekovih pravic in aktivisti so predsednika vlade Iraklija Garibašvilija pozvali k odstopu. Obsodbam vlade so se pridružile tudi številne javne osebe, ki oblasti obtožujejo vodenja nasilne kampanje proti novinarjem. "Vlada je ustanovila posebne nasilniške skupine, ki napadajo neodvisne medije, prav tako pa so bili novinarji žrtev nasilja posebnih enot policije," je dejal urednik TV Pirvel Nodar Meladze. Spomnil je, da je bilo junija 2019 na protivladnih protestih poškodovanih 40 novinarjev.

Predsednik gruzijske vlade je pred napovedanim Pride shodom povedal, da so "tovrstne manifestacije nesprejemljive za večji del gruzijske družbe". Garibašvili je obtožil nekdanjega predsednika Mihaila Sakašvilija, da stoji za protesti. Nasprotniki so ga obtožili podpore homofobnim in nacionalističnim skupinam, ki nasprotujejo povezavam z zahodom.

Organizatorji parad so pretekli teden sporočili, da shod odpovedujejo zaradi tega, ker policija ni zagotovila varnosti njihove skupnosti in njenih podpornikov. "Ne moremo na ulice, prepolne nasilnežev, in ogroziti življenja". Giorgi Tabagari, glavni organizator Pridea, je dejal, da jih je vlada pustila na cedilu. "To ni demokratična država. To ni Evropa."

Veleposlaništva Avstrije, Bolgarije, Estonije, Finske, Nemčije, Francije, Grčije, Irske, Italija, Litve, Latvije, Nizozemske, Norveške, Španije, Švedske in Združenega kraljestva so objavila skupino izjavo o nasilju, pod katero so se podpisale tudi delegacija EU v Gruziji ter izraelska in ameriška ambasada, poroča Politico.

"Obsojamo nasilne napade na civilne aktiviste, člane skupnosti in novinarje, pa tudi to, da vladni voditelji in verski uradniki tega nasilja niso obsodili," so zapisali. "Nasilje je preprosto nesprejemljivo in ga ni mogoče opravičiti." Zavzeli so se tudi za kaznovanje storilcev ter zagotovitev svobode izražanja in združevanja.