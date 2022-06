Evropa po poti brezplačnega javnega prevoza. Kje se lahko vozimo brezplačno?

Strokovnjaki in politiki že leta pozivajo k večjim spremembam v prometnem sektorju. Večinoma je to predvsem posledica želje po zajezitvi podnebnih sprememb, vendar pa je vojna v Ukrajini zdaj ponudila še en dodaten razlog za spodbujanje uporabe javnega prometa. Z uporabo vlakov, tramvajev in avtobusov bi lahko namreč Evropejci precej zmanjšali porabo goriva in s tem poskrbeli za manjšo celinsko odvisnost od uvoza ruske nafte in plina.

"To je velik korak za družbo," je odločitev države komentiral minister za promet Francois Bausch in dodal, da si vlada želi, da bi Luksemburg postal laboratorij za mobilnost. Različni javni avtobusi, vlaki in tramvaji v državi so sicer financirani z davkoplačevalskim denarjem.

Spodnji dom nemškega parlamenta Bundestag je že uvedel močno znižano mesečno vozovnico za prevoz, ki ljudem v Nemčiji za junij, julij in avgust vožnjo z regionalnim javnim prevozom ponuja za le devet evrov na mesec. Poslanci so upali, da bo cenejša vozovnica ljudi spodbudila k bolj množični uporabi javnega prevoza, kar se je tudi zgodilo. Poceni mesečne vozovnice so namreč v Nemčiji povzročile pravi kaos.

Malta medtem želi s 1. oktobrom slediti poti Luksemburga in si tako pridobiti naziv druge države v Evropi, ki bi ukinila plačilo javnega prevoza za državljane in obiskovalce. Malteška vlada je korak v to smer napovedala oktobra 2021, s tem pa želijo prebivalce odvrniti od uporabe avtomobilov.

Program bi financirali z davkoplačevalskim denarjem, natančnih podatkov o pričakovanih stroških pa za zdaj še niso objavili. Prebivalci in turisti bodo morali za posebno vozovnico za brezplačno vožnjo z avtobusi in vlaki posebej zaprositi.

Z brezplačnim javnim prometom tudi nekatera posamezna mesta

Medtem so preskok k brezplačnemu javnemu prometu naredila tudi nekatera mesta in občine. Med njimi je tudi belgijsko mesto Hasselt, ki je odločitev o brezplačnih prevozih z avtobusi in vlaki sprejelo že leta 1997. Mestne oblasti so sicer leta 2013 to revolucionarno odločitev razveljavile in kot razlog navedle naraščajoče stroške. Tako morajo vse od takrat vozovnice znova plačevati vsi.

Prav od leta, ko je Belgija razveljavila brezplačni javni promet, pa se lahko vsi registrirani prebivalci estonske prestolnice Tallin po mestu brezplačno vozijo z avtobusi in vlaki. Občina se je za to potezo deloma odločila zato, ker so ljudje v času finančne krize težko plačevali vozovnice. Vendar pa je bila za podporo sheme brezplačnega prevoza potrebna velika količina davkoplačevalskega denarja.