Evropa pod toplotno kupolo: prihaja prvi vročinski val

Velik del zahodne Evrope se pripravlja na prvi večji vročinski dogodek tega poletja, napoveduje Guardian. Temperature naj bi se namreč konec tedna povzpele za več kot 10 stopinj Celzija nad normo, v več sto mestih pa naj bi zabeležili nove majske rekorde.

Vročinski val v Španiji FOTO: AP

Že danes so se ponekod na Portugalskem, v Španiji, Franciji in Združenem kraljestvu temperature povzpele nad 30 stopinj Celzija, podobna vročina pa naj bi se nadaljevala tudi v prihodnjem tednu.

Bodo padali rekordi?

V Parizu in Londonu naj bi po napovedih izmerili 32 stopinj Celzija, na jugozahodu Francije 35, do 38 stopinj Celzija pa bi se lahko temperature dvignile v španskih regijah Guadiana in Guadalquivir. V obeh provincah so že danes dosegli 37 stopinj Celzija, v Guadiani pa bi se lahko v četrtek približali celo 40 stopinjam Celzija. Gre za najvišje temperature, ki bi jih lahko v nekaterih mestih izmerili v mesecu maju.

Francoski Météo-France je ob tem sporočil, da so temperature, ki jih pričakujejo zlasti v Bretanji, "precej izjemne tako zgodaj v predpoletni sezoni" in da bodo verjetno presegle obstoječe rekorde za kar tri ali več stopinj Celzija. Britanski meteorološki urad je zaradi izjemno visokih temperatur za ta letni čas za konec tedna že izdal izredna opozorila pred vročino. V ponedeljek bi lahko namreč temperature tam dosegle 33 stopinj Celzija, kar bi preseglo trenutno najvišjo majsko temperaturo 32,8 stopinje Celzija, ki so jo izmerili leta 1944. Ob tem bi lahko nekatere dele Združenega kraljestva zajel prvi letošnji vročinski val, saj bodo temperature po napovedih tri zaporedne dneve presegle 26 stopinj Celzija. V Franciji sicer o tem ni govora, saj morajo po tamkajšnjih standardih tudi nočne temperature ostati nad določeno mejo, da bi meteorološki uradi tudi uradno razglasili vročinski val.

Toplotna kupola

Izjemne temperature so posledica toplotne kupole, ki je prevladujoča značilnost poletnih vremenskih vzorcev na evropski in severnoameriški celini, pojasnjujejo pri Severe Weather. Ta izraz se uporablja, ko se široko območje visokega zračnega tlaka zadrži nad velikim delom celine. Tako je tudi tokrat vroč zrak iz severne Afrike ujet pod visokim pritiskom močnega anticiklona nad Evropo. Če je dogodek izjemno stabilen in ekstremen, običajno traja več dni ali tednov. "Toplotna kupola deluje kot pokrovka na loncu. Obsežna kupola zadržuje topel zrak na vseh ravneh pod njo, plasti pa se pogrezajo proti tlom," še pojasnjujejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ob tem meteorologi opozarjajo tudi na podnebni zlom v Evropi, zaradi česar bi bili lahko vročinski rekordi za to najhitreje segrevajočo se celino na svetu vse pogostejši, vse bolj zgodnji in vedno bolj intenzivni.

Vroče tudi v Sloveniji

Vse od danes pa do vključno torka lahko sončno vreme z vse višjo dnevno temperaturo pričakujemo tudi pri nas. Iznad zahodne in srednje Evrope se namreč proti našemu območju že širi območje visokega zračnega tlaka, ki bo nad našimi kraji predvidoma vztrajalo vse do sredine prihodnjega tedna, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).