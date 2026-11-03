Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Evropa pred zimo z najnižjimi zalogami plina po letu 2013

Pariz, 03. 11. 2026 13.08 pred 35 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA
Plinovod pozimi

Evropa v letošnjo zimo vstopa z najnižjo ravnjo zalog zemeljskega plina po letu 2013, pritiski na mednarodnih trgih pa se bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu, opozarja Mednarodna agencija za energijo (IEA). Evropska skladišča so bila konec oktobra napolnjena 75-odstotno, kar je pod ciljnih 80 odstotkov, ki jih je določila EU.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je k trenutnemu stanju glede zalog zemeljskega plina v več kot desetletju prispevalo več dejavnikov. Poleg poškodb na infrastrukturi za utekočinjanje zemeljskega plina v zalivskih državah zaradi vojnih spopadov med ZDA in Iranom na Bližnjem vzhodu ter zmanjšanja prevoza zalog naftnih derivatov skozi Hormuško ožino so evropske države polnjenje skladišč začele z nizkih ravni, ki so ostale po koncu ogrevalne sezone v spomladanskem obdobju.

Med drugim so države tudi odlašale z nakupi energenta v upanju na znižanja cen. "Dobave so se avgusta, septembra in oktobra sicer okrepile, vendar ne dovolj, da bi nadomestile zamudo," so pojasnili v IEA.

Ob tem so dodali, da je količina uskladiščenih količin plina v trenutni sezoni štiri odstotke pod povprečjem zadnjih petih let. Posledično so evropske države odvisne od zagotavljanja dodatnih dobav utekočinjenega zemeljskega plina za pokrivanje končnega povpraševanja.

K dodatni ranljivosti držav bi lahko po navedbah IEA prispevale tudi hladnejše zimske razmere od običajnih ter morebitne tehnične težave v plinskem omrežju ali motnje pri dobavi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
zemeljski plin evropa zima

Sredi Tihega oceana rešili pet ljudi, pogrešani so bili tri mesece

24ur.com Skladišča plina v EU 80-odstotno napolnjena
24ur.com EU je na dobri poti do 80-odstotno zapolnjenih skladišč plina
24ur.com Plinska panika pred zimo? Skladišča na najnižji ravni v 13 letih
24ur.com Po letošnji zimi Evropa pred verjetno najtežjim izzivom doslej
24ur.com Bo v Evropi pozimi dovolj plina? Evropska komisija trdi, da 'skrbi ni'
24ur.com EU članice poziva k znižanju cilja pri skladiščenju plina
24ur.com Nemška skladišča plina zapolnjena že prek 80-odstotno
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mens sana
03. 11. 2026 13.51
..........teta Ursula svetuje prebivalvem EU pred zimo: " jejte fižol, da vam ne poidejo zaloge plina, greje naj vas ljubezen do Evrope........................................
Odgovori
0 0
Samo navijač
03. 11. 2026 13.49
Mocno ,zdravo gospodarstvo. Samo ena stvar jih še pokonci drži !!! Tiskalnik in brrrrrrrrrrrrrr.......... do bridkega konca.
Odgovori
0 0
adalada
03. 11. 2026 13.46
Lahko bi kake turistične vavčarje bi šli v toplice se pogret....
Odgovori
+2
2 0
dober dan
03. 11. 2026 13.43
še kakšna sankcija proti rusiji bo potrebna
Odgovori
+2
2 0
FreedomMan
03. 11. 2026 13.49
Tako je čim več sankcij, čim več denarja dati zelenskemu in netanyahuju... greli se bomo s sovraštvom do burk in levičarjev, v traktorje bomo pa vlivali urin
Odgovori
0 0
Roadkill
03. 11. 2026 13.29
Še sreča da nam gre narava(El Nino) na roko letos
Odgovori
+1
2 1
FreedomMan
03. 11. 2026 13.28
Nič hudega, bolj važno da smo burke prepovedali, netanyahu in zelenski pač rabita denar, v to se nebomo vmešavali.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022