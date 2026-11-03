Evropa pred zimo z najnižjimi zalogami plina po letu 2013

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je k trenutnemu stanju glede zalog zemeljskega plina v več kot desetletju prispevalo več dejavnikov. Poleg poškodb na infrastrukturi za utekočinjanje zemeljskega plina v zalivskih državah zaradi vojnih spopadov med ZDA in Iranom na Bližnjem vzhodu ter zmanjšanja prevoza zalog naftnih derivatov skozi Hormuško ožino so evropske države polnjenje skladišč začele z nizkih ravni, ki so ostale po koncu ogrevalne sezone v spomladanskem obdobju.

Med drugim so države tudi odlašale z nakupi energenta v upanju na znižanja cen. "Dobave so se avgusta, septembra in oktobra sicer okrepile, vendar ne dovolj, da bi nadomestile zamudo," so pojasnili v IEA.

Ob tem so dodali, da je količina uskladiščenih količin plina v trenutni sezoni štiri odstotke pod povprečjem zadnjih petih let. Posledično so evropske države odvisne od zagotavljanja dodatnih dobav utekočinjenega zemeljskega plina za pokrivanje končnega povpraševanja.

K dodatni ranljivosti držav bi lahko po navedbah IEA prispevale tudi hladnejše zimske razmere od običajnih ter morebitne tehnične težave v plinskem omrežju ali motnje pri dobavi.