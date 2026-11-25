Jørgensen je Rusijo označil za sovražnico Evrope in obljubil, da bo vztrajal pri načrtih za odpravo uvoza ruskih energentov, poroča Euronews. "Če bo odvisno od mene, iz Rusije nikoli več ne bomo uvozili niti ene molekule. Rusiji ne zaupamo," je dejal. Administracija Donalda Trumpa je prejšnji mesec, pred novembrskimi vmesnimi volitvami, omilila omejitve za rusko dizelsko gorivo in nakazala, da bi lahko podprla vrnitev Moskve med svetovne energetske igralce, če bo v Ukrajini dosežen mirovni sporazum.

Evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen FOTO: AP

Washington naj bi po poročanju medijev v začetku tega meseca celo nakazal možnost, da bi se ruski energenti vrnili v Evropo. Jørgensen pa vztraja, da noben dogovor med Washingtonom in Moskvo ne more prevladati nad zakonodajo EU. "Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v teh pogajanjih, se evropska zakonodaja sprejema v Bruslju. Predlaga jo Evropska komisija, sprejemata pa jo Evropski parlament in Svet EU kot sozakonodajalca," je dejal. "EU želi zagotoviti, da se ji nikoli več ne bo treba zanašati na ruski plin." Namesto da bi se zanašala na sankcije, ki bi jih lahko po koncu vojne odpravili, je EU sprejela zakonodajo za trajno postopno opustitev uvoza ruskega plina. "Uvoz smo dejansko prepovedali, kar je močnejši ukrep od sankcij, saj je treba sankcije vsakih šest mesecev podaljšati," je pojasnil. Ob tem je namignil, da bi "v primeru miru sankcije verjetno odpravili", zakonodaja pa bi ostala v veljavi. EU je svojo odvisnost od ruskega plina že zmanjšala s 45 na približno 10 odstotkov, prihodnje leto pa pričakuje popolno ustavitev uvoza.

Opozorilo: Pripravite se na višje cene goriva in plina

Jørgensen je potrošnike opozoril, naj se to zimo pripravijo na višje cene goriva in plina, kljub nedavnemu padcu cen nafte. "Čaka nas precej težka zima na bencinskih servisih, saj bodo bencin, dizelsko gorivo in plin dražji," je dejal. Po podatkih, navedenih v poročilu, so se povprečne cene plina v Evropi oktobra na letni ravni zvišale za 163 odstotkov. Hladnejše vreme bi lahko račune še dodatno zvišalo.

Energenti FOTO: Shutterstock