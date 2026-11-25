Jørgensen je Rusijo označil za sovražnico Evrope in obljubil, da bo vztrajal pri načrtih za odpravo uvoza ruskih energentov, poroča Euronews. "Če bo odvisno od mene, iz Rusije nikoli več ne bomo uvozili niti ene molekule. Rusiji ne zaupamo," je dejal.
Administracija Donalda Trumpa je prejšnji mesec, pred novembrskimi vmesnimi volitvami, omilila omejitve za rusko dizelsko gorivo in nakazala, da bi lahko podprla vrnitev Moskve med svetovne energetske igralce, če bo v Ukrajini dosežen mirovni sporazum.
Washington naj bi po poročanju medijev v začetku tega meseca celo nakazal možnost, da bi se ruski energenti vrnili v Evropo. Jørgensen pa vztraja, da noben dogovor med Washingtonom in Moskvo ne more prevladati nad zakonodajo EU.
"Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v teh pogajanjih, se evropska zakonodaja sprejema v Bruslju. Predlaga jo Evropska komisija, sprejemata pa jo Evropski parlament in Svet EU kot sozakonodajalca," je dejal. "EU želi zagotoviti, da se ji nikoli več ne bo treba zanašati na ruski plin."
Namesto da bi se zanašala na sankcije, ki bi jih lahko po koncu vojne odpravili, je EU sprejela zakonodajo za trajno postopno opustitev uvoza ruskega plina. "Uvoz smo dejansko prepovedali, kar je močnejši ukrep od sankcij, saj je treba sankcije vsakih šest mesecev podaljšati," je pojasnil. Ob tem je namignil, da bi "v primeru miru sankcije verjetno odpravili", zakonodaja pa bi ostala v veljavi.
EU je svojo odvisnost od ruskega plina že zmanjšala s 45 na približno 10 odstotkov, prihodnje leto pa pričakuje popolno ustavitev uvoza.
Opozorilo: Pripravite se na višje cene goriva in plina
Jørgensen je potrošnike opozoril, naj se to zimo pripravijo na višje cene goriva in plina, kljub nedavnemu padcu cen nafte. "Čaka nas precej težka zima na bencinskih servisih, saj bodo bencin, dizelsko gorivo in plin dražji," je dejal.
Po podatkih, navedenih v poročilu, so se povprečne cene plina v Evropi oktobra na letni ravni zvišale za 163 odstotkov. Hladnejše vreme bi lahko račune še dodatno zvišalo.
Ker so vlade pod vse večjim pritiskom, da gospodinjstva zaščitijo pred naraščajočimi cenami, je Jørgensen zavrnil pozive k uvedbi enotnega davka na nepričakovane dobičke energetskih podjetij na ravni EU. Po njegovem mnenju bi morale o tem odločati nacionalne vlade.
"V nekaterih državah članicah bi bila to verjetno dobra zamisel. Ne mislim pa, da je dobra ideja uvedba enotnega evropskega ukrepa, saj enaka rešitev ne ustreza vsem," je dejal.
Šest držav EU – Avstrija, Nemčija, Italija, Poljska, Portugalska in Španija – je Bruselj pozvalo, naj razmisli o uvedbi dajatve na presežne dobičke energetskih podjetij na ravni celotne Unije.
Evropska komisija namesto tega želi, da vlade znižajo davke na električno energijo, saj po njenem mnenju visoke dajatve potrošnike odvračajo od prehoda s fosilnih goriv na druge vire energije. Jørgensen je povedal, da davki predstavljajo približno 29 odstotkov povprečnega računa gospodinjstva za električno energijo.
Na vprašanje o možnosti dolgotrajnega zaprtja Hormuške ožine je Jørgensen odgovoril, da bi se morala Evropa pripraviti na najslabši možni scenarij, namesto da se zanaša na politične obljube o skorajšnjem koncu konfliktov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.
"Pripravljamo se na svet, v katerem so negotovosti zelo velike. Ne vemo, kaj se bo zgodilo," je dejal Jørgensen.
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