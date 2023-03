Evropa se oborožuje, Ukrajina postala tretja največja uvoznica na svetu

Do lani je bila Ukrajina zanemarljiva uvoznica orožja, lani pa je v luči zahodnih dobav orožja po ruski agresiji nad državo hitro postala tretja največja. Pred njo sta le še Katar in Indija. Glede na podatke inštituta Sipri je uvoz orožja v Ukrajino lani znašal 31 odstotkov vseh dobav v Evropo in osem odstotkov v svetovnem merilu. Glede na predhodno leto se je povečal za 60-krat.

Izven Ukrajine je rast uvoza orožja v Evropo lani dosegla 35 odstotkov in je bila v luči vojne pričakovana. Je pa bila krepitev dobave orožja na staro celino opazna že prej, saj so se evropske države začele okrepljeno oboroževati v luči zaostrenih napetosti z Moskvo po njeni aneksiji Krima leta 2014, navaja Sipri. "Invazija je resnično povzročila pomembno rast povpraševanja po orožju v Evropi, najverjetneje pa bo učinkovala še naprej in vodila v nadaljnjo rast uvoza v evropskih državah," je ugotovitve komentiral raziskovalec pri inštitutu Pieter Wezeman.