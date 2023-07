'Evropa se spopada s preveliko zalogo zemeljskega plina'

Evropo je ob začetku vojne v Ukrajini izredno skrbelo, kaj bo z zemeljskim plinom. Ga bo dovolj? Bo Evropo zeblo? Bo Rusija začela izsiljevati? A kot ugotavlja ameriški raziskovalni center za energetsko politiko, so bile te skrbi odveč, saj da je v Evropi (trenutno) plina preveč.

"Bliža se poletje in Evropska unija se sooča z nenavadno situacijo – sredi največje energetske krize v njeni zgodovini ima preveč zemeljskega plina," sta za nemški Deutsche Welle sta izpostavila člana raziskovalnega centra na ameriški univerzi Columbia Akos Losz in Ira Joseph.

Slednje je presenetljivo predvsem zato, ker so lanskega avgusta, ko je od začetka ruskega agresije na Ukrajino minilo pol leta, v pričakovanju zime cene energentov začele strmo naraščati. Zmanjšana dobava plina iz Rusije je povzročila, da je bilo treba za eno megavatno uro zemeljskega plina odšteti tudi do 350 evrov. A zima nato ni bila huda, skladišča se niso izpraznila, cene pa so začele padati. Države so začele s pomočmi in medsebojnim sodelovanjem. Vlade članic EU so za zmanjšanje energetske krize podjetjem in potrošnikom skupaj namenile 646 milijard evrov. Sedaj pa naj bi bilo zemeljskega plina v Evropi preveč.

Huda zima utegne situacijo spremeniti

A že manjša sprememba bi lahko prinesla nesorazmerne posledice, opozarja Kamil Lipinski s poljskega ekonomskega inštituta (PEI). Z zmanjšano porabo ruskega plina so namreč evropski trgi manj stabilni, kot so bili pred vojno, so tudi dejali na PEI.