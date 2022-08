Evropa se umika iz Malija, prihajajo Rusi

V ponedeljek so s severa Malija z letališča Gao odšli še zadnji francoski vojaki, ki so v omenjeni državi zaključili vojaške operacije. Na isti dan so nemške enote na območju opazile več deset domnevno ruskih pripadnikov, je razvidno iz torkovega dokumenta nemške vojske, poroča Euractiv.

Sodelovanje Nemcev na mirovni misiji Združenih narodov v Maliju je v Nemčiji že nekaj časa sporno, saj zahodnoafriška država vedno bolj poglablja vezi z Rusijo, s katero je povezana še iz sovjetskih časov. Tamkajšnja vojaška hunta se namreč v zadnjem času v boju proti islamističnim upornikom opira na pomoč skupine ruskih plačancev Wagner.

V ponedeljek so pripadniki nemških in britanskih enot ZN na letališču v mestu Gao opazili dve letali Embraer 314 Super Tucano in L-39 Albatros, so nemški dokument povzeli pri Reutersu. Kmalu po tem so videli še 20 do 30 oseb v vojaških uniformah, ki niso pripadale malijskim silam, kako z malijskega transportnega letala razkladajo opremo. Slednjo naj bi Maliju predala Rusija, mediji povzemajo dokument, v katerem so še zapisali, da bodo letala najverjetneje upravljali Rusi, saj malijske varnostne sile tega ne znajo.