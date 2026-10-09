Evropa stavi na obrambo: Poenostavljeni postopki za hitrejšo nabavo

"Zakonodaja (...) bo pomagala okrepiti varnost Evrope, saj bo olajšala nabavo in investiranje v obrambne zmogljivosti, ki jih potrebujemo. Z odpravo nepotrebnih zamud in spodbujanjem tesnejšega sodelovanja med članicami in industrijo bodo nova pravila okrepila obrambno pripravljenost Evrope," je dejala irska obrambna ministrica Helen McEntee, katere država predseduje Svetu EU.

Ključna področja zakonodaje zajemajo krepitev obrambne pripravljenosti, pospeševanje izdajanj dovoljenj za obrambne projekte, odprava administrativnih ovir pri javnih naročilih na področju varnosti in obrambe ter olajšanje prenosa produktov, povezanih z obrambo, znotraj EU, je sporočil Svet EU.