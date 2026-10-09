Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Evropa stavi na obrambo: Poenostavljeni postopki za hitrejšo nabavo

Bruselj, 09. 10. 2026 16.19 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
proračun za obrambo

Svet EU je dokončno potrdil nove zakone, katerih cilj je med drugim poenostaviti javno naročanje in investiranje na področju varnosti in obrambe. Z novimi pravili želijo pospešiti naročanje in izdajo dovoljenj, ki zadevajo projekte na področju obrambe, ter podpreti članice in industrijo pri krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti.

"Zakonodaja (...) bo pomagala okrepiti varnost Evrope, saj bo olajšala nabavo in investiranje v obrambne zmogljivosti, ki jih potrebujemo. Z odpravo nepotrebnih zamud in spodbujanjem tesnejšega sodelovanja med članicami in industrijo bodo nova pravila okrepila obrambno pripravljenost Evrope," je dejala irska obrambna ministrica Helen McEntee, katere država predseduje Svetu EU.

Ključna področja zakonodaje zajemajo krepitev obrambne pripravljenosti, pospeševanje izdajanj dovoljenj za obrambne projekte, odprava administrativnih ovir pri javnih naročilih na področju varnosti in obrambe ter olajšanje prenosa produktov, povezanih z obrambo, znotraj EU, je sporočil Svet EU.

Denar za oboroževanje
Denar za oboroževanje
FOTO: Shutterstock

Prav tako poenostavlja upravljanje in izvajanje Evropskega obrambnega sklada (EDF) ter si prizadeva zagotoviti visoko raven varstva zdravja ljudi in okolja. Zato spreminja okoljsko in kemijsko zakonodajo v zvezi z izjemami, ki veljajo za uporabo kemijskih snovi za namene obrambne pripravljenosti.

Danes sprejeta zakonodaja bo v prihodnjih dneh objavljena v uradnem listu EU in bo začela veljati 20 dni po objavi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Evropska unija javno naročanje varnost obramba sklad

V Črni gori aretirali vplivnega ruskega vojaškega blogerja

Hči vodje Trumpovega kabineta obiskala Republiko Srbsko in pozirala s puško

24ur.com Spremembe Zakona o orožju prilagodili evropski direktivi
24ur.com Von der Leynova: Bela knjiga usmerjena v okrepitev obrambe v širšem smislu
24ur.com Združeno kraljestvo s partnericami ustanavlja novo pomorsko silo
24ur.com Nova pravila za kratkoročno oddajanje nepremičnin
24ur.com Krepitev obrambe: 'Evropa mora porabljati več, bolje in evropsko'
24ur.com Strožja pravila na področju varnosti kritične infrastrukture v EU
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alicante1234
09. 10. 2026 17.46
Evropa stavi, da bomo kupovali nemško in francosko vojaško opremo, da bomo s tem reševali njihovo gospodarstvo.
Odgovori
0 0
dioporco
09. 10. 2026 17.28
Pospesevanje europe do razpada 👏👏
Odgovori
0 0
300 let do specialista
09. 10. 2026 17.28
Baje so Rusi že pred Branderburgom, sv...e bruseljske prekl..e!!!
Odgovori
+2
2 0
2mt8
09. 10. 2026 17.27
Ruski vojaki si morajo del vojaške opreme plačati iz svojega žepa, naprimer. Poglejte nekaj člankov višje...
Odgovori
0 0
Jejzus
09. 10. 2026 17.18
Adolf Hitler nemškega gospodarstva po letu 1933 ni dvignil z dolgoročno trajnostnim gospodarskim čudežem, temveč z radikalnim prehodom na vojno ekonomijo, agresivnim državnim zadolževanjem in statističnimi manipulacijami. Čeprav je nacistični režim v nekaj letih navidezno popolnoma odpravil brezposelnost, je bilo to okrevanje financirano s skritimi dolgovi, ki bi brez začetka druge svetovne vojne pripeljali do državnega bankrota. Zgodovina se očitno res ponavlja.
Odgovori
+2
2 0
VelikoVedro
09. 10. 2026 17.15
UVLD bo raje zagonila prihodnost Evrope, kot pa priznala da so se vsi skupaj zaplezali, po tem ko so jim čezlužni kameradi pokazali hrbet.
Odgovori
+1
1 0
Kimberley Echo
09. 10. 2026 17.06
Nehajte nakladati v 3 dni, denar rabite za pošiljanje v žakelj brez dna. Ker vam ga zmanjkuje in ste zadolženi do vrha glav, si zmišljujete razne trapaste zakone kako zakonsko priti do njega. Kako bodo preživeli običajni ljudje narodov Evrope vas pa ne zanima, ker živite v gradovih na oblakih.
Odgovori
+6
6 0
Dr Dre
09. 10. 2026 16.41
Obrambo prek kom, ko je 🇺🇲 edini agresor..
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
V nekaj mesecih izgubil oba starša: "Zaveš se, da nimamo toliko časa"
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
zadovoljna
Portal
Zaradi nje je v enem dnevu prekinil kar pet razmerij
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Njuna zgodba še ni končana, čeprav Lara pravi drugače
Njuna zgodba še ni končana, čeprav Lara pravi drugače
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
vizita
Portal
Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
cekin
Portal
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
moskisvet
Portal
Umrl je Goran Bare, legenda hrvaškega rocka in ikona skupine Majke
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina
Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
dominvrt
Portal
Preverite, kako hitro očistiti radiator pred začetkom kurilne sezone
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
okusno
Portal
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
voyo
Portal
Adamova jabolka
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009