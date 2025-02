Evropa stoji za Ukrajino, iz Slovenije odziv: Rusija je agresor

OGLAS

"Obstaja agresor, to je Rusija. Obstaja napadeno ljudstvo in to je Ukrajina," je dejal Macron ob robu obiska na Portugalskem. "Mislim, da smo ravnali prav, ko smo pred tremi leti pomagali Ukrajini in sankcionirali Rusijo ter da to počnemo tudi v prihodnje," je dodal Macron, ki se je v ponedeljek mudil pri Trumpu na pogovorih o vojni v Ukrajini.

Poljski premier Donald Tusk pa je na družbenem omrežju X zagotovil Ukrajincem, da niso sami. Podobno je sporočil tudi španski premier Pedro Sanchez.

Tudi švedski premier Ulf Kristersson je izrazil podporo Ukrajini.

Nadaljnjo podporo sta izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Von der Leyen in Costa sta z enakim sporočilom na družbenem omrežju X izrazila nadaljnjo podporo Kijevu. "Vaše dostojanstvo je v čast hrabrosti ukrajinskega ljudstva. Bodite močni, pogumni, neustrašni. Nikoli niste sami," sta zapisala v svojih objavah. Ob tem sta zagotovila, da si "bomo skupaj z vami prizadevali za pravičen in trajen mir". Po navedbah virov v Bruslju je Costa nocoj govoril z Zelenskim in mu izrazil podporo. Podporo je Zelenskemu in Ukrajini sta izrazila tudi nemški kancler Olaf Scholz in najverjetnejši bodoči kancler Friedrich Merz. "Nihče si ne želi miru bolj kot državljanke in državljani Ukrajine! Zato skupaj iščemo pot k trajnemu in pravičnemu miru," je zapisal Scholz. Merz pa je poudaril, da se nikoli ne sme zamešati agresorke z žrtvijo v tej grozni vojni. Premier Slovenije Robert Golob pa je sporočil: "Naj se danes spomnimo: Rusija je agresor in Ukrajina je tarča napadov. Ukrajina se ne bori samo zase, ampak za varnost cele Evrope. Nadaljevali bomo s pomočjo in podporo Ukrajini vse dokler ne bo dosežen pravičen in trajen mir."

Povsem drugačno pa je bilo sporočilo madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki se je zahvalil Trumpu za obrambo miru. "Danes se je predsednik Donald Trump pogumno zavzel za mir. Četudi je bilo to za mnoge težko prebavljivo. Hvala, gospod predsednik," je zapisal na X. Demokrati in republikanci kritični do diplomatske polomije v Beli hiši Javni prepir med ameriškim in ukrajinskim predsednikom v Beli hiši je nemudoma naletel na številne odzive v ZDA, kjer so demokrati kritični do Donalda Trumpa in dogodke razglašajo kot zmago ruskega predsednika Vladimirja Putina. Večina republikancev je kritizirala obnašanje Volodimirja Zelenskega. Na X pa je nestrinjanje s potezo Donalda Trumpa izrazil upokojeni general Mark Hertling: "Nekateri so razočarali, nekateri so imeli slabo politiko, nekateri so naredili velike napake. Toda nikoli v življenju se nisem sramoval ameriških voditeljev. Vse do danes."

"Trump in Vance opravljata umazano delo za Putina. Senatni demokrati se ne bomo prenehali boriti za svobodo in demokracijo," je na mediju X objavil vodja senatne manjšine Chuck Schumer iz New Yorka. Njegov kolega iz Connecticuta Chris Murphy je dogajanje označil za žalostno podobo in sramoto za Ameriko, senator Sheldon Whitehouse iz Rhode Islanda pa je za NBC izjavil, da se take stvari zgodijo, ko spustiš v sobo JD Vanca, podpredsednika ZDA. Demokratski senator iz Virginije Mark Warner je na televiziji MSNBC dejal, da je Rusija napadla Ukrajino in po treh letih sedaj ZDA v ZN glasujejo skupaj z Rusijo, Severno Korejo in Iranom. "Ne vem, če je bil izpad v Beli hiši načrtovan ali ne, vendar pa se je končal z zmago za Rusijo," je dejal Warner in izrazil bojazen, da severnoatlantsko zavezništvo takšnega obnašanja ameriške vlade ne bo preživelo. Nekdanji tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je na isti televiziji menil, da je bil spor načrtovan. Ukrajinska stran je bila namreč pripravljena na nadaljevanje pogovorov za zaprtimi vrati, na novinarsko konferenco in podpis sporazuma o izkoriščanju rudnin, vendar pa je Trump Zelenskemu pokazal vrata. Televizija NBC poroča, da je državni sekretar ZDA Marco Rubio pristopil k ukrajinski delegaciji in ji sporočil, da Zelenski ni več dobrodošel v Beli hiši. "Hvala za zagovarjanje naše države in postavljanje Amerike na prvo mesto, predsednik Trump in podpredsednik Vance," pa je na mediju X objavil republikanski senator Mike Lee iz Utaha. Podobno je zapisal tudi kolega s Floride Rick Scott, kongresnik iz Teksasa Brandon Gill pa je dogajanje opredelil kot "Amerika prva v akciji". Njegov kolega iz Teksasa Wesley Hunt je objavil, da je Trump razgalil pravega Zelenskega in ga postavil na svoje mesto. "To je tisto, kar želimo videti," je na X objavila kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Green in pohvalila Trumpa, ker je opozoril Zelenskega, da ni dovolj hvaležen. Republikanski kongresnik iz Nebraske Don Bacon pa je nasprotno za televizijo NBC menil, da je bil to slab dan za ameriško zunanjo politiko. "Ukrajina si želi neodvisnost, prosti trg in vladavino prava. Želi biti del zahoda. Rusija sovraži nas in zahodne vrednote. Morali bi se jasno postaviti za svobodo," je dejal. Moskva: Zgodovinsko Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Kiril Dmitrijev je prepir med predsednikoma ZDA in Ukrajine Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim danes označil za zgodovinskega. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je ocenila, da je Trump pokazal "zadržanost" pri ravnanju z "lopovom" Zelenskim. "Mislim, da je bila od vseh laži Zelenskega največja laž njegova trditev v Beli hiši, da je režim v Kijevu (...) sam, brez podpore. Kako sta se Trump in Vance zadržala, da nista udarila tega lopova, je čudež zadržanosti," je Zaharova zapisala na Telegramu. "Zgodovinsko," pa je na družbenem omrežju X zapisal Dmitrijev. Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je medtem ocenil, da ima Trump prav, ko je očital Zelenskemu, da se igra s tretjo svetovno vojno in da je Zelenski prejel dober udarec. Vroča kri v Beli hiši Trump je v Beli hiši sprejel Zelenskega. Srečanje se je po uvodnih besedah sprevrglo v prepir. Trump in podpredsednik ZDA JD Vance sta Zelenskemu očitala, da ni spoštljiv, ko je ta trdil, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ne gre zaupati.