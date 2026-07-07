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Evropa v plamenih: tisoče evakuiranih, dim viden iz vesolja

Vouzela, 07. 07. 2026 08.21 pred 18 minutami 5 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Dim viden iz vesolja, Portugalska

Gasilci v južni Evropi se borijo 24 ur na dan, medtem ko ogromni požari divjajo skozi gozdove, travnike in podeželje. Na tisoče prebivalcev je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, reševalne službe pa si neutrudno prizadevajo reševati življenja in zaščititi premoženje. Požar, ki je uničil približno 13.500 hektarjev osrednje Portugalske, je bil sprva pod nadzorom, nato pa je ponovno izbruhnil. Zaradi požara na jugu Francije je okoli 10.000 ljudi moralo zapustiti ducat majhnih mest in vasi ob vznožju francoskih Pirenejev. Zaskrbljujoč požar trenutno pesti tudi Grčijo.

Eden najbolj zaskrbljujočih požarov gori na območju Oinoi v Grčiji. Gasilce na terenu podpirajo letala in helikopterji, ki si prizadevajo, da bi upočasnili napredovanje ognja in zaščitili bližnje domove in skupnosti. Močan veter, suho rastlinje in izjemno visoke temperature izjemno otežujejo gašenje požarov.

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A žal Grčija še zdaleč ni edina. Po Portugalski, Španiji, Franciji in Grčiji se na stotine gasilcev spopada z več večjimi gozdnimi požari, ki so že požgali skoraj 20.000 hektarjev zemlje. Na tisoče prebivalcev je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, medtem ko reševalne službe neutrudno delajo na reševanju življenj in zaščiti premoženja. Eden največjih požarov divja v francoskih Pirenejih, blizu španske meje, kjer je bilo napotenih več kot 700 gasilcev. Požar je požgal približno 5000 hektarjev, zaradi česar je bilo treba evakuirati več kot 10.000 ljudi, saj se plameni hitro širijo po razgibani pokrajini.

Letališče na Majorki

Požar z eksplozijami je izbruhnil tudi v neposredni bližini letališča na Majorki v Španiji, odjeknile so tudi eksplozije. Resen požar v glavnem skladišču hrane v Mercapalmi v ponedeljek popoldne je zaradi bližine vzletno-pristajalnih stez povzročil, da je bilo letališče Palma v stanju pripravljenosti.

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Domnevajo, da se je požar začel na tovornjaku in se nato razširil na druga vozila, vključno z vsaj eno bližnjo prikolico, ki je bila parkirana ob njem. Več prič poroča, da je bilo slišati več eksplozij.

Preberi še Na letališču na Majorki izbruhnil požar, odjeknile tudi eksplozije

Motenj v zračnem prometu ni bilo, vendar je bil steber dima zelo gost in viden z različnih lokacij, poroča lokalni Mallorca Daily Bulletin.

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Nacionalna policija je na kraj dogodka prispela skupaj z gasilsko brigado Palma, ki je že gasila požare. Medtem so prebivalce, ki živijo v bližini požara, prosili, naj ne zapuščajo svojih domov, zlasti v barakarskem naselju Son Banya, proti kateremu se je širil ogenj. Plameni so se razširili na kupe ruševin in več zapuščenih vozil, pri čemer so v nebo dvignili ogromen steber dima. Videli so letala, ki so vzletala z letališča Palma, kako se vzpenjajo skozi dim, ko zapuščajo otok.

Portugalska

Največji požar na Portugalskem je izbruhnil 2. julija v Tourelheju, delu župnije Cambra v Vouzeli, v okrožju Viseu. Kasneje se je razširil v sosednji občini Oliveira de Frades in Tondela ter prešel v Águedo v okrožju Aveiro. Portugalska civilna zaščita je 5. julija razglasila požar pod nadzorom, do 6. julija pa ni bilo več aktivnih front, čeprav so žarišča še vedno odprta.

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Več kot tisoč gasilcev je ostalo na terenu za čiščenje in nadzor ter se spopadalo z morebitnimi izbruhi požara, uradniki so ocenili, da požar obsega približno 60 kilometrov, navaja Brussels Signal.

Hude opekline, poškodba glave, več lažjih poškodb

Med izrednimi razmerami sta bili vsaj dve osebi huje poškodovani. 55-letni moški je utrpel hude opekline, ko je poskušal pogasiti plamene, 34-letnik pa je utrpel hudo poškodbo glave, potem ko je padel iz kombija, ki je prevažal vodo. Več ljudi je utrpelo lažje poškodbe. V bližini je bila uničena tudi tovarna lesnih komponent, ki je zaposlovala 14 ljudi.

Portugalski notranji minister Luís Neves je dejal, da obstajajo znaki, ki bi lahko pomenili, da je bil požar podtaknjen namerno, čeprav vzrok še vedno preiskujejo.

Že 3. julija je bil aktiviran mehanizem Evropske unije, ko je Lizbona zaprosila za zunanjo pomoč. Španija je poslala približno 120 gasilcev in več deset vozil, Italija pa dve letali Canadair za razstreljevanje vode.

Dim je viden iz vesolja

Dim od požara je bil viden iz vesolja. Posnetki, ki jih je 3. julija posnel satelit Sentinel-3, del programa EU Copernicus, so pokazali dimni oblak, ki se je raztezal približno 620 kilometrov nad Atlantikom.

Dim viden iz vesolja, Portugalska
Dim viden iz vesolja, Portugalska
FOTO: Copernicus

Požar v Vouzeli se je zgodil sredi širšega porasta aktivnosti gozdnih požarov. Med 1. in 5. julijem je na Portugalskem zgorelo več kot 15.000 hektarjev, pri čemer se je požgana površina približno podvojila, kažejo začasni podatki integriranega sistema za obvladovanje požarov na podeželju (SGIFR).

V celotnem letu je SGIFR zabeležil 30.155 požganih hektarjev, predvsem v osrednji regiji s 14.244 hektarji in na severu z 11.834 hektarji. Požgana površina se je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2025 skoraj početverila, kar je največ od leta 2017.

Požari pustošijo po Franciji

Zaradi požara v naravi so evakuirali na tisoče ljudi na jugu Francije, saj se država spopada s posledicami vročinskega vala, ki je v začetku poletja opustošil večji del Evrope. Več kot 10.000 ljudem je bilo ukazano, naj zapustijo več kot ducat majhnih mest in vasi ob vznožju francoskih Pirenejev, blizu meje s Španijo.

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Zaradi požara v Trévillachu blizu Perpignana je zgorelo najmanj 4600 hektarjev, je v objavi na X povedal lokalni prefekt Pierre Regnault de la Mothe. Boj s požarom se nadaljuje še danes. Oblasti so opozorile, da bi zaradi močnega vetra lahko še bolj razplamtel, poroča BBC.

Približal se je hišam na razdaljo 300 metrov. "Šokirani smo bili, kako hitro se je razširilo, bilo je osupljivo – bili smo na meji panike," je za tiskovno agencijo AFP povedala Patrice iz Trévillacha.

V pokrajini Drôme je gozdni požar, ki že več dni divja v pogorju Justin pri kraju Die, ušel izpod nadzora, je razvidno iz družbenih omrežij. Ogenj je doslej uničil več kot 1.000 hektarjev, kar je najhujši gozdni požar v zadnjih 30 letih v tej pokrajini. Občini Montmaur-en-Diois in Barsac sta bili danes zvečer evakuirani. Pri gašenju sodeluje skupno 300 gasilcev.

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Gledalce dirke Tour de France so pozvali, naj se v ponedeljek ne udeležijo zaključka tretje etape kolesarske dirke, da bi omogočili dostop reševalnim vozilom na območje. Tretja etapa, dolga 195,9 km, se začne v španskem mestu Granollers in konča v Les Anglesu v francoski regiji Pireneji-Orientales.

Poglavja:
Na vrh MAJORKA PORTUGALSKA POŠKODBE IZ VESOLJA FRANCIJA
požari evropa francija španija portugalska grčija

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KOMENTARJI2

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kovanec
07. 07. 2026 09.49
Treba je pomagati zelenemu.
Odgovori
+0
1 1
cirenij
07. 07. 2026 10.13
Ja in to takoj! Z milijoni in milijardami! Ker Evropejci smo vsi, vsi zelo dobro preskrbljeni! Sreča, da imamo lajno@co!
Odgovori
+1
1 0
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