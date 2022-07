Evropa v primežu neizprosnega vročinskega vala

Po Sredozemlju – od Maroka na zahodu do Krete na vzhodu – je napotenih na tisoče gasilcev in veliko vodnih letal. Od torka celotno regijo prevzemajo zelo visoke temperature.

Vročinski valovi so zaradi podnebnih sprememb postali pogostejši, intenzivnejši in dlje trajajoči. Temperature v Zahodni Evropi naj bi se ta teden povzpele še višje, na okoli 40 stopinj Celzija, medtem pa se Južna Evropa že sooča s posledicami močne poletne vročine, ki je po mnenju znanstvenikov posledica podnebnih sprememb v svetu.

Oblasti pozivajo plezalce v Alpah, naj počakajo z izleti na Mont Blanc zaradi nevarnosti skalnih podorov, ki jih povzročajo izredne podnebne razmere.

Gozdni požari še naprej divjajo tudi po Španiji. Po obsežnih območjih naj bi divjalo okoli 20 požarov, ki so še vedno izven nadzora, od juga do Galicije na severozahodu pa so uničili okoli 4500 hektarjev zemlje.

Vremenske razmere pa se izboljšujejo na Portugalskem, vlada je v nedeljo znižala stopnjo pripravljenosti, ker naj bi se temperature v prihodnjih dneh znižale za do 8 stopinj Celzija. V petek in soboto so poročali o skoraj 250 novih požarih, največ jih je bilo severozahodno od Porta. Do zdaj so gozdni požari uničili 30.000 hektarjev zemlje, predvsem na severu.

Vrhunec vročine je trenutno na Iberskem polotoku in naj bi se v prihodnjih dneh razširil proti severu in vzhodu. Visoke temperature so napovedane tudi v Združenem kraljestvu, kjer naj bi se temperature dvignile do rekordnih vrednosti, tudi do 41 stopinj Celzija. Meteorološki urad je za danes in jutri izdal rdeče opozorilo zaradi ekstremne vročine v večjem delu Anglije, od Londona in jugovzhoda do Yorka in Manchestra. Zdravstvene oblasti so izdale izredno opozorilo četrte stopnje.

Ekstremna vročina lahko poškoduje tudi infrastrukturo, npr. taljenje cestnega asfalta in upogibanje železniških prog, zato bi lahko v Združenem kraljestvu prišlo tudi do zaprtja cest, pa tudi do zamud pri železniškem in zračnem prometu.

V Italiji je vlada razglasila izredne razmere v izsušeni Padski nižini – najdaljša reka v državi je ponekod samo curek.