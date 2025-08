V Skandinaviji neobičajno vroče, potijo se tudi na Iberskem polotoku

Medtem ko se jug Evrope pripravlja na nove izbruhe požarov zaradi izjemno visokih temperatur, se vročinski val širi tudi proti severu celine. Portugalska in Španija sta v stanju visoke pripravljenosti, temperature tam ponekod presegajo 44 stopinj Celzija. A ekstremni vremenski pogoji niso prizanesli niti hladnejšim državam, neobičajno vročino spremljajo nevihte, požari in opozorila za prebivalce vse od Finske do Poljske.

Ekstremni vremenski pojavi niso več rezervirani le za jug Evrope, poroča portal Euronews. Skandinavijo je prizadel nenavaden vročinski val. Tam temperature že tedne vztrajajo nad 30 stopinjami Celzija. Po poročanju finskih oblasti so imeli julija kar tri zaporedne tedne s takšnimi temperaturami, kar je najdaljši vročinski val od 60. let prejšnjega stoletja. Norveška je zabeležila več kot 12 dni z nadpovprečno vročino, tudi v najbolj severnih delih države, podobno pa poročajo tudi iz Švedske. Ne le vročina, sever Evrope so v zadnjih dneh pestila tudi neurja, udari strel in požari. Vremenske nevšečnosti so prizadele tudi Poljsko, kjer so oblasti izdale opozorila zaradi neviht, močnega vetra in vročine.

Vročinski val Španija FOTO: Profimedia icon-expand

Portugalska je v nedeljo uradno razglasila stanje pripravljenosti zaradi vse večje nevarnosti gozdnih požarov, ki jih dodatno spodbujajo izjemno visoke temperature in nizka zračna vlažnost. Temperature naj bi se ta teden gibale med 36 in 44 stopinjami Celzija, piše Euronews. Notranja ministrica Maria Lúcia Amaral je sporočila, da bo zaradi izrednih razmer prepovedano gibanje in zadrževanje po gozdovih, gibanje po njih in zadrževanje v njih. Za nekatere dele države so izdali rdeče opozorilo, medtem ko za ostale velja oranžno, z izjemo enega okrožja. Ukrepi bodo veljali do četrtka, medtem pa na severu države še naprej divjajo požari. V regiji Douro so morali v nedeljo evakuirati eno izmed vasi.

