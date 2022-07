Evropa v primežu vročine, temperature tudi do 47 stopinj Celzija

Po drugem najbolj vročem juniju v zgodovini se Zahodna Evropa pripravlja na nov vročinski val tega poletja. Velika Britanija, Portugalska, Španija in Francija se ta teden soočajo z rekordno visokimi temperaturami.

Evropa se ta teden spet sooča z vročinskimi valovi, nekateri vremenoslovci pa pričakujejo celo rekordne temperature. V zadnjih dneh je vročina že prizadela Iberijski polotok, kjer so temperature za 4 ali 5 stopinj Celzija nad povprečjem sezone. Temperature so se tako povzpele tudi nad 40 stopinj Celzija, vročina pa naj bi do konca tedna še naraščala, v Sevilli naj bi tako po napovedih termometri pokazali vse do 46 oziroma 47 stopinj Celzija.

Vročinski valovi so zaradi podnebnih sprememb postali pogostejši, intenzivnejši in dolgotrajnejši. Od začetka industrijske dobe se je svet segrel že za približno 1,1 stopinjo Celzija.

V poletnih mesecih sicer v južnih in osrednjih predelih Španije pogosto zabeležijo visoke temperature, tako so tudi zdaj v Andaluziji, Castillii La Mancha in Extremaduri ta teden vse temperature dosegle 40 stopinj Celzija. A vročina je tokrat prizadela tudi severno Španijo, ki se običajno izogne ekstremnim temperaturam. Rdeč alarm tako velja za Galicijo, ki se pripravlja na temperature do 42 stopinj Celzija. V drugih 13 regijah pa velja oranžni ali rumeni alarm, poroča BBC. V naslednjih dveh dneh naj bi se temperature marsikje še dvigovale. V severovzhodnem mestu Zaragoza bodo po napovedih temperature dosegle 42 stopinj, medtem ko bi lahko v Badajozu na jugozahodu v četrtek zabeležili do 47 stopinj. Glede na to, da se bo vročinski val predvidoma nadaljeval do konca tedna, bi lahko, če se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, podiral rekorde v dolžini. Vroče tudi na Portugalskem Portugalska vlada je do petka za celotno državo razglasila "stanje nepredvidljivih razmer", kar je ena stopnja nad "stanjem pripravljenosti" in druga najvišja od treh stopenj. To sproži lokalne, regionalne in nacionalne odzive, pripravi policijo in druge sile ter sprosti sredstva za zaposlitev več gasilcev. V torek je bilo v akciji 849 gasilcev, ki so se borili s 30 požari, od katerih le treh niso obvladali. Več večjih požarov, ki so goreli konec tedna, so sicer že pogasili ali so pod nadzorom, a so prej uničili na tisoče hektarjev gozdov.

icon-expand Požari na Portugalskem so uničili več tisoč hektarjev gozdov. FOTO: AP

Gasilci pričakujejo, da se bodo razmere do četrtka poslabšale, saj se temperature višajo, veter pa se ponoči na nekaterih območjih krepi. Čeprav lahko nastane kakšna nevihta, meteorologi opozarjajo, da lahko vsak dež izhlapi, preden doseže tla. Prizadet je tudi že turizem, tudi na območjih, ki se jih požari še niso dotaknili. V priljubljeni turistični destinaciji Sintra blizu Lizbone so po vladnem ukazu zaprli narodne palače, grad in druge znamenitosti. Obstaja tudi bojazen, da bodo primorani odpovedati veliki glasbeni festival, ki naj bi potekal od četrtka do sobote v Sesimbri, južno od Lizbone, in motoristični reli v Algarveju, ki je eden največjih v Evropi. Vroče tudi v Franciji, vročino pričakujejo Britanci Po poročanju BBC, se vročina širi v Francijo in Združeno kraljestvo. V Franciji so oblasti odpovedale tradicionalne ognjemete na francoski dan državnosti, da bi zmanjšale nevarnost požarov. Mto France napoveduje, da naj bi temperature na nekaterih območjih na jugozahodu dosegle 39 stopinj, vročinski val pa naj bi trajal od osem do deset dni.

icon-expand Vročina bo dosegla tudi Združeno kraljestvo FOTO: AP

Ko se bo nizek pritisk pomikal proti zahodu Evrope, se bo intenzivna vročina prek Iberije namreč selila proti severu skozi Francijo in do konca tedna potencialno dosegla Združeno kraljestvo ter se razširila proti vzhodu v večji del srednje Evrope. Po poročanju Guardiana, naj bi najvišje temperature do tega konca tedna verjetno presegle 40 stopinj Celzija v delih Francije, Nemčije in tudi v državah Beneluksa. Po poročanju CNN je meteorološki urad Združenega kraljestva za nedeljo, 17. julija, izdal redko opozorilo o ekstremni vročini, saj pričakuje, da se bodo temperature pozneje ta teden dvignile v večjem delu Anglije in Walesa. "Vročina in zdravstvena opozorila so bila zdaj izdana za večino države, temperature pa naj bi ostale dosledno visoke ves ta teden," je povedal Agostinho Sousa, vodja zdravja pri Agenciji Združenega kraljestva za zdravstveno varnost. Temperaturni rekord v Veliki Britaniji sicer znaša 38,7 stopinje Celzija, po napovedih meteorološkega urada pa bi ga lahko presegli že ta konec tedna. "Nekateri modeli kažejo najvišje temperature, ki presegajo 40 stopinj Celzija v delih Združenega kraljestva v prihajajočem vikendu in pozneje," je povedala Rebekah Sherwin iz Met Officea. V Združenem kraljestvu bi lahko zaradi taljenja površin zapirali tudi ceste, zaradi ekstremne vročine pa bi lahko prišlo tudi do zamud pri železniškem in letalskem prometu. Temperature v delih osrednjega in vzhodnega Mediterana naj bi narasle za okoli 10 stopinj Celzija nad povprečje, kar pomeni, da bi lahko tudi v Italiji in na Balkanu temperature presegle mejo 40 stopinj Celzija. V Veroni naj bi do petka najvišja temperatura dosegla 38 stopinj. Prejšnji teden je italijanska vlada sicer že razglasila izredne razmere za pet severnih regij zaradi izjemno sušnih razmer.

icon-expand Monsun v Indiji FOTO: AP