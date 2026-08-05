V Avstriji in na Slovaškem padla zgodovinska rekorda

Meritev v kraju Bad Deutsch-Altenburg v deželi Spodnja Avstrija je danes ob 15.40 presegla v torek popoldan postavljeni rekord 41 stopinj Celzija, ki so ga izmerili na merilni postaji Stammersdorf na Dunaju, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Na tej postaji v avstrijski prestolnici so tudi danes namerili 41 stopinj Celzija. Po navedbah vremenske službe Tauernwetter je to prva merilna postaja v Avstriji, ki je tri dni zapored zabeležila temperaturo 40 stopinj Celzija ali več.

Vročinski val v Avstriji FOTO: Profimedia

Do torka je pred tem vročinski rekord v Avstriji vztrajal od 8. avgusta 2013, ko so prav tako v kraju Bad Deutsch-Altenburg izmerili 40,5 stopinje Celzija. V Avstriji se sicer že tretji dan zapored soočajo s hudo vročino sredi vročinskega vala, ki je v teh dneh zajel velik del Evrope. V ponedeljek so ponekod po državi, tudi v prestolnici, že padli lokalni vročinski rekordi. Glede na podatke Geosphere Austria so v Avstriji letos zabeležili četrti najtoplejši julij v zgodovini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vročinski val na Slovaškem FOTO: Profimedia