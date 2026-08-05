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V Avstriji in na Slovaškem padla zgodovinska rekorda

Dunaj, 05. 08. 2026 18.32 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Vročinski val

V Avstriji so sredi vročinskega vala danes že drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. Na vzhodu države so v kraju Bad Deutsch-Altenburg popoldne namerili 41,2 stopinje Celzija, je sporočila meteorološka služba Geosphere Austria. Vročinski rekord so danes izmerili tudi na Slovaškem, kjer so zabeležili 41,4 stopinje Celzija.

Meritev v kraju Bad Deutsch-Altenburg v deželi Spodnja Avstrija je danes ob 15.40 presegla v torek popoldan postavljeni rekord 41 stopinj Celzija, ki so ga izmerili na merilni postaji Stammersdorf na Dunaju, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Na tej postaji v avstrijski prestolnici so tudi danes namerili 41 stopinj Celzija. Po navedbah vremenske službe Tauernwetter je to prva merilna postaja v Avstriji, ki je tri dni zapored zabeležila temperaturo 40 stopinj Celzija ali več.

Vročinski val v Avstriji
Vročinski val v Avstriji
FOTO: Profimedia

Do torka je pred tem vročinski rekord v Avstriji vztrajal od 8. avgusta 2013, ko so prav tako v kraju Bad Deutsch-Altenburg izmerili 40,5 stopinje Celzija.

V Avstriji se sicer že tretji dan zapored soočajo s hudo vročino sredi vročinskega vala, ki je v teh dneh zajel velik del Evrope. V ponedeljek so ponekod po državi, tudi v prestolnici, že padli lokalni vročinski rekordi.

Glede na podatke Geosphere Austria so v Avstriji letos zabeležili četrti najtoplejši julij v zgodovini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vročinski val na Slovaškem
Vročinski val na Slovaškem
FOTO: Profimedia

Tudi na sosednjem Slovaškem so sredi vročinskega vala danes popoldan izmerili rekordno visoko temperaturo 41,4 stopinje Celzija, je sporočil slovaški hidrometeorološki inštitut (SHMU).

Rekord so izmerili v vasi Kamenica nad Hronom na jugozahodu države in presega dotlej najvišjo temperaturo 41,3 stopinje Celzija v isti vasi s 30. junija letos. Po navedbah tiskovnega predstavnika inštituta za slovaško tiskovno agencijo TASR so današnji podatki okvirni in jih je treba še preveriti.

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KOMENTARJI4

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Obi-van-Kenobi
05. 08. 2026 19.50
Poletje je, vi pa samo širite paniko
Odgovori
0 0
Hahahhaha
05. 08. 2026 19.38
Kdaj boste objavili članek da so EU politiki podpisali za izgradnjo DATEA CENTROV ???????????? Kaj ima VELIK NEGATIVEN VPLIV NA VSE OD NARAVE DO ČEBEL ITD...
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+1
1 0
Tici 007
05. 08. 2026 19.32
Vse gre počasi v cvet. V parih letih se bomo skuhali.
Odgovori
0 0
štajerski janezek
05. 08. 2026 18.57
🤭
Odgovori
-2
0 2
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