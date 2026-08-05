V Avstriji in na Slovaškem padla zgodovinska rekorda

Meritev v kraju Bad Deutsch-Altenburg v deželi Spodnja Avstrija je danes ob 15.40 presegla v torek popoldan postavljeni rekord 41 stopinj Celzija, ki so ga izmerili na merilni postaji Stammersdorf na Dunaju, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.
Na tej postaji v avstrijski prestolnici so tudi danes namerili 41 stopinj Celzija. Po navedbah vremenske službe Tauernwetter je to prva merilna postaja v Avstriji, ki je tri dni zapored zabeležila temperaturo 40 stopinj Celzija ali več.
Do torka je pred tem vročinski rekord v Avstriji vztrajal od 8. avgusta 2013, ko so prav tako v kraju Bad Deutsch-Altenburg izmerili 40,5 stopinje Celzija.
V Avstriji se sicer že tretji dan zapored soočajo s hudo vročino sredi vročinskega vala, ki je v teh dneh zajel velik del Evrope. V ponedeljek so ponekod po državi, tudi v prestolnici, že padli lokalni vročinski rekordi.
Glede na podatke Geosphere Austria so v Avstriji letos zabeležili četrti najtoplejši julij v zgodovini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Tudi na sosednjem Slovaškem so sredi vročinskega vala danes popoldan izmerili rekordno visoko temperaturo 41,4 stopinje Celzija, je sporočil slovaški hidrometeorološki inštitut (SHMU).
Rekord so izmerili v vasi Kamenica nad Hronom na jugozahodu države in presega dotlej najvišjo temperaturo 41,3 stopinje Celzija v isti vasi s 30. junija letos. Po navedbah tiskovnega predstavnika inštituta za slovaško tiskovno agencijo TASR so današnji podatki okvirni in jih je treba še preveriti.
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