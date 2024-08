Evropa v primežu vročinskega vala

V Italiji bo vročinski val po napovedih dosegel vrhunec danes in v sredo. Za danes so rdeče opozorilo, ki pomeni, da bodo visoke temperature ogrožale tudi sicer zdrave ljudi, razglasili v 19 italijanskih mestih, za sredo pa v 22.

V Bosni in Hercegovini bodo temperature po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH danes na jugu države dosegle do 42 stopinj. V Srbiji se bo živo srebro glede na napovedi vremenoslovcev povzpelo do 41 stopinj Celzija, prebivalce Beograda pa bodo pestile tudi tropske noči. Podobno bo tudi v Črni gori, kjer bodo temperature dosegle do 40 stopinj.

Tudi na Madžarskem naj bi bilo danes med 32 in 37 stopinj Celzija, na območju, ki meji na Vojvodino in Romunijo, pa bi se živo srebro lahko povzpelo do 40 stopinj Celzija, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Vročinski val je botroval tudi številnim požarom v Grčiji, visoke temperature pa otežujejo gašenje. V prestolnici Atene, na obrobju katere divjajo obsežni požari, je za danes napovedanih do 38 stopinj Celzija.