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Evropa v vrhu: trije otoški biseri med petimi najbolj priljubljenimi

Porto Santo, 26. 07. 2026 19.09 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Lofotski otoki, Norveška

Ker popotniki vse pogosteje iščejo alternative najbolj obleganim evropskim obmorskim destinacijam, v ospredje stopa nov val manj znanih otokov, ki postajajo vse bolj priljubljeni. Nove raziskave so razkrile, kateri otoki po svetu doživljajo največji porast priljubljenosti, pri čemer so na lestvici tudi trije evropski biseri.

Od zlatih peščenih plaž otoka Porto Santo ob Madeiri do kulinaričnega bisera Sirosa v Grčiji in spektakularnih Lofotskih otokov na Norveškem – manj znani otoški dragulji so vse bolj v središču pozornosti popotnikov, poroča Euronews. Dopustniki namreč vse pogosteje obračajo hrbet prenatrpanim turističnim središčem in iščejo bolj pristne, manj obljudene destinacije.

Otoki so kot destinacija na splošno vse bolj priljubljeni

Spletna turistična agencija Expedia je objavila seznam Island Hot List 2026 (Vroči seznam otokov 2026), na katerem izpostavlja najbolj obetavne otoške destinacije. Raziskava namreč razkriva, da priljubljenost počitnic na otokih strmo narašča. Število spletnih iskanj tovrstnih počitnic se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za povprečno 55 odstotkov, medtem ko se je število omemb otokov na družbenih omrežjih povečalo za približno petino.

Seznam v središče pozornosti postavlja 10 otokov, ki hitro pridobivajo priljubljenost. Odlikujejo jih naravne lepote, bogata kulturna ponudba, manj obljudene ulice in plaže ter pogosto tudi ugodnejše cene.

Čeprav je prvo mesto na lestvici zasedla Sveta Lucija na Karibih, na seznamu pa so otoki s petih različnih celin, so se med desetimi najboljšimi znašli tudi trije evropski otoki – vsi med prvimi petimi. To pomeni, da za obisk nekaterih trenutno najbolj priljubljenih otoških destinacij ni treba potovati daleč.

Evropa v ospredju otoških pobegov

Na drugem mestu celotne lestvice je portugalski Porto Santo, do katerega je mogoče priti s kratkim letom ali z udobno približno dve uri in pol trajajočo vožnjo s trajektom iz glavnega mesta Madeire, Funchala. Medtem ko je Madeira že dolgo prepoznana kot privlačna alternativa bližnjim Kanarskim otokom, je Porto Santo še vedno razmeroma neodkrit biser.

Porto Santo, Portugalska
Porto Santo, Portugalska
FOTO: Shutterstock

Raziskava Expedia je pokazala, da se je zanimanje za ta majhen otok – širok le približno 11 kilometrov – povečalo za kar 85 odstotkov. Kljub temu za zdaj ostaja mirnejša alternativa večji sosedi in številnim precej bolj obleganim evropskim plažnim destinacijam.

Na četrtem mestu lestvice se je znašel grški Siros, otok v skupini Kikladov, kjer se pobeljene vasice in cerkve z značilnimi modrimi kupolami prepletajo z živahno kulinarično ponudbo ter precej bolj sproščenim vzdušjem kot na bližnjih Santoriniju ali Mikonosu.

Po podatkih Expedie se je zanimanje za otok povečalo za 60 odstotkov, saj vse več popotnikov išče pristne grške otoke brez množic turistov.

Siros, Grčija
Siros, Grčija
FOTO: Shutterstock

Na petem mestu lestvice so se znašli Lofotski otoki na severu Norveške. To otočje veličastnih gorskih vrhov, kristalno čistih fjordov in pisanih ribiških vasic deluje kot popolnoma drug svet v primerjavi z bolj obleganimi počitniškimi destinacijami na celini.

Lofotski otoki, Norveška
Lofotski otoki, Norveška
FOTO: Shutterstock

Po podatkih Expedie se je število iskanj za Lofotske otoke povečalo za 50 odstotkov, saj popotniki vse pogosteje iščejo pustolovščine v naravi in osupljive razglede. Poleti otoke obsije skoraj neskončna dnevna svetloba polnočnega sonca, od septembra pa vse do pomladi pa imajo obiskovalci veliko možnosti, da na nebu opazujejo ples severnega sija.

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