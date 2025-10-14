Evropa vedno bolj nenaklonjena burkam: Po Italiji polemike še na Švedskem

V Italiji vladajoča stranka Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je v sredo vložila predlog zakona, s katerim bi prepovedali popolno zakrivanje telesa in obraza oziroma nošenje burk in nikabov na javnih mestih. Burka je najbolj zaprta oblika pokrivanja, torej en sam kos oblačila, ki pokriva celotno telo, medtem ko je čez oči nameščena nekoliko prozorna mrežica. Značilna je za Afganistan in dele Pakistana. Nikab je pokrivalo za obraz, ki pušča odkrite le oči. Najpogostejši je na Arabskem polotoku.

Ukrep je del t. i. zakona proti islamskemu separatizmu, ki vključuje tudi nova pravila glede financiranja mošej. Kršiteljem prepovedi bi grozila globa v višini od 300 do 3000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrep je del širšega zakona, ki poleg tega vključuje še nova pravila glede financiranja mošej in strožje kazni za spodbujanje k prisilnim porokam. Med drugim bi morale verske skupine, ki jih država uradno ne priznava, razkriti vsakršno financiranje iz tujine.

Ta poteza Melonijeve pa je spodbudila razpravo tudi na Švedskem. "Islam na Švedskem se mora prilagoditi. Ne moremo nadzorovati, kaj ljudje počnejo v svojih domovih, vendar ne želimo videti burk in nikabov v švedskih javnih prostorih. Prepovedati bi jih bilo treba, dokler jih še lahko," je pred dvema dnevoma dejala švedska podpredsednica vlade in voditeljica krščanskih demokratov Ebba Busch, s čimer je odprla pot razpravi.

Buscheva meni, da sta nikab in burka, tradicionalni ženska pokrivali za obraz, simbola stroge razlage islama, ki je značilna za totalitarne države, kot sta Iran in Afganistan. To je po njenih besedah popolnoma nezdružljivo s švedskimi vrednotami. Buscheva zato predlaga popolno prepoved teh oblačil v javnosti, na ulicah, v nakupovalnih središčih in zdravstvenih ustanovah, piše Index.