Tujina

Evropa vedno bolj nenaklonjena burkam: Po Italiji polemike še na Švedskem

Ljubljana , 14. 10. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 47 minutami

Več evropskih držav je v zadnjih 15 letih uvedlo popolno ali delno prepoved pokrivanja obraza v javnosti. Potem ko je to napovedala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, se je politična razprava o prepovedi začela tudi na Švedskem.

V Italiji vladajoča stranka Bratje Italije premierke Giorgie Meloni je v sredo vložila predlog zakona, s katerim bi prepovedali popolno zakrivanje telesa in obraza oziroma nošenje burk in nikabov na javnih mestih. Burka je najbolj zaprta oblika pokrivanja, torej en sam kos oblačila, ki pokriva celotno telo, medtem ko je čez oči nameščena nekoliko prozorna mrežica. Značilna je za Afganistan in dele Pakistana. Nikab je pokrivalo za obraz, ki pušča odkrite le oči. Najpogostejši je na Arabskem polotoku.

Burka
Burka FOTO: Shutterstock

Ukrep je del t. i. zakona proti islamskemu separatizmu, ki vključuje tudi nova pravila glede financiranja mošej. Kršiteljem prepovedi bi grozila globa v višini od 300 do 3000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrep je del širšega zakona, ki poleg tega vključuje še nova pravila glede financiranja mošej in strožje kazni za spodbujanje k prisilnim porokam. Med drugim bi morale verske skupine, ki jih država uradno ne priznava, razkriti vsakršno financiranje iz tujine.

Ta poteza Melonijeve pa je spodbudila razpravo tudi na Švedskem. "Islam na Švedskem se mora prilagoditi. Ne moremo nadzorovati, kaj ljudje počnejo v svojih domovih, vendar ne želimo videti burk in nikabov v švedskih javnih prostorih. Prepovedati bi jih bilo treba, dokler jih še lahko," je pred dvema dnevoma dejala švedska podpredsednica vlade in voditeljica krščanskih demokratov Ebba Busch, s čimer je odprla pot razpravi.

Buscheva meni, da sta nikab in burka, tradicionalni ženska pokrivali za obraz, simbola stroge razlage islama, ki je značilna za totalitarne države, kot sta Iran in Afganistan. To je po njenih besedah popolnoma nezdružljivo s švedskimi vrednotami. Buscheva zato predlaga popolno prepoved teh oblačil v javnosti, na ulicah, v nakupovalnih središčih in zdravstvenih ustanovah, piše Index.

Ženske v Afganistanu
Ženske v Afganistanu FOTO: AP

Po zahodnem razumevanju burka in nikab predstavljata zatiralska oblačila, ki temeljijo na neenakosti spolov in ideji, da ženske ne bi smele biti vidne v javnih prostorih. Na podlagi te razlage, ki hkrati predstavlja tudi argumente za varnost in integracijo, je več evropskih držav v zadnjih 15 letih uvedlo popolno ali delno prepoved pokrivanja obraza v javnosti, še poroča Index. 

Prva, ki je leta 2010 ubrala to pot, je bila Francija, država z največj muslimanskimi prebivalco v Evropi. Francija je uvedla splošno prepoved pokrivanja obraza na javnih mestih, medtem pa so enak ukrep sprejele tudi Belgija, Danska, Avstrija in Švica. Takšen zakon trenutno obravnavajo v italijanskem parlamentu.

Delne prepovedi pokrivanja obraza, ki so bile v prvi vrsti usmerjene na burko in nikab, so bile uvedene na Nizozemskem (javni prevoz, vlada, zdravstvene in izobraževalne ustanove), v Bolgariji (javne ustanove in storitve), Nemčiji (javni uslužbenci in vojaki, promet), Norveškem (izobraževalne ustanove) in v nekaterih regijah, kot je Lombardija v severni Italiji.

Hidžabi, nikabi, burke. Jih države EU regulirajo?

KOMENTARJI (36)

alicante1234
14. 10. 2025 10.23
"Zbežijo" iz svojih držav zaradi represije in vojn, nato pa ob prihodu v Evropo kopirajo isti sistem kot ga imajo doma.
ODGOVORI
0 0
Deathstar
14. 10. 2025 10.22
+2
Moi jim delamo đamije, me zanima če bi oni v afganu pustili cerkev naredit.... Jaz morem pred policistom, na petrolu čelado sneti z buče, da me vidi v obraz ko devam dokumente in pa da nisem prišel ropat bencinske....
ODGOVORI
2 0
Gligorov
14. 10. 2025 10.21
+2
Kr naj nosijo burke.......doma in v svojih državah Pri nas jih ne bi smel......
ODGOVORI
2 0
Morgoth
14. 10. 2025 10.21
+2
Islam bi bilo treba prepovedat, be samo burke. To ne sodi v razviti svet in 21. stoletje!
ODGOVORI
2 0
Oliguma
14. 10. 2025 10.20
+5
Zadnji čas..ker to je noro. Sam ne smem za pusta nikamor niti..razen na povorko.
ODGOVORI
5 0
Potouceni kramoh
14. 10. 2025 10.18
+2
Kolk nam gre vse to grdo sran.ye zraven, bo cela Evropa nekoč hodila v burkah.Tonhe bila le pravljica za lahko noč.
ODGOVORI
2 0
Mizainstol
14. 10. 2025 10.18
+10
Seveda je potrebno prepovedati, tudi v Sloveniji. Kdor zeli nositi burke in nikabe, gre lahko v islamske drzave.
ODGOVORI
10 0
AFŽ
14. 10. 2025 10.17
+4
v letu 1992 je Danska sprejela 321 beguncev iz Palestine in ta skupnost je bila tudi predmet družbenih raziskav, ki so sledile njihovim življenjem in življenjem njihovih otrok do leta 2019. To so rezultati raziskave: od 321 jih je bilo 204 obsojenih, 71 jih je končalo v zaporu, 176 jih je živelo od socialne pomoči. Torej jih je 63% postalo kriminalcev, več kot 50% jih je končalo na socialni pomoči
ODGOVORI
4 0
Antena
14. 10. 2025 10.16
+8
Ja dobro jutro. Burke dola ali pa iz države.
ODGOVORI
8 0
Protoc
14. 10. 2025 10.15
+9
Tudi tiste njihove halje tudi prepovedat!!! Isti k.
ODGOVORI
9 0
Ri_ss
14. 10. 2025 10.15
+12
Bravo, konec je, i$l@m nima mesta v Evropi!!!
ODGOVORI
12 0
AFŽ
14. 10. 2025 10.14
+9
končno se ZBUJAJO
ODGOVORI
9 0
Semek
14. 10. 2025 10.13
+3
nasi levicarji bi radi da vec ni slovencev, tako da tega pri nas ne bodo uvedli. cez mesta setajo samo se crni tujci
ODGOVORI
6 3
makz75
14. 10. 2025 10.13
+9
vero naj ima vsak doma ....ko si enkrat zunaj pa naj vera ostane doma....že zdavnaj bi jih morali prepovedati in vsakega ki se ne strinja s tem izgnat iz države...
ODGOVORI
9 0
Protoc
14. 10. 2025 10.11
+6
V Franciji je že zdavnaj prepovedano..pa hodijo poviti da jih ne vidis. Nič od tega..musli zasijali pri nas od kar je Tito umrl..do takrat je bilo prepovedano.
ODGOVORI
6 0
JustMe2021
14. 10. 2025 10.10
+11
Jaz ce bi se odselil v dezelo s tako drugacno kulturo bi spostoval njihovo kulturo...zato pricakujem in zahtevam, da tudi ljudje ki pridejo k nam spostujejo naso kulturo. V nasprotnem primeru pa vedo kje jim je mesto. Tam kjer je njihova kultura del vsakdana.
ODGOVORI
11 0
lcePower
14. 10. 2025 10.10
+2
Pod golobizmom je pa ravno kontra
ODGOVORI
4 2
Ayiluss
14. 10. 2025 10.09
+8
Prav imajo. Naj nosijo burke v muslimanskih državah, drugje pa je kultura drugačna in nošenje burk tja ne spada. Tudi pri nas bi jih morali prepovedat, sicer pa ne gre za nič drugega kot za asimilacijo. Če gre ženska (tujka) v muslimansko državo mora tudi biti zakrita, tako pa naj tudi oni spoštujejo drugo kulturo in se ne zakrivajo, kjer pač niso muslimanske države i to ni del kulture.
ODGOVORI
8 0
vvvilice
14. 10. 2025 10.06
+7
Z EU je konec. V Bruslju so angloameriški vazali, ki nas pehaji v revščino in dopuščajo oz forsirajo spremembo državljanske strukture. Nem8novni bodo evropejci čez desetletje samo še manjšina!
ODGOVORI
8 1
Dragica Cegler
14. 10. 2025 10.05
+11
Nakup v eurospinu.Nakupujejo ženska pokrita cela razen oči.V družbi moža in sina Postavijo se drug zraven drugega k polici ženska v sredini in in artikle iz police spravlja pod svojo obleko.Sem šla do blagajničarka in ji povedala,pa pravi,da ne sme ukrepati,ker je itak ne smejo pregledati.. Pitem oa na parkirišču presenečenje.Njihov avto vreden najmanj 50 jurjev.
ODGOVORI
11 0
AFŽ
14. 10. 2025 10.18
DRGIČ VZEMI TELEFON IN SNEMAJ , TER OBJAVI
ODGOVORI
0 0
