Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Evropa vendarle za pogajalsko mizo? Moskva spremenila stališče

Moskva, 15. 11. 2026 07.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Vladimir Putin na kulturnem forumu v Sankt Peterburgu

Moskva, ki je doslej vztrajala, da evropski predstavniki nimajo mesta za pogajalsko mizo, je zdaj nekoliko omilila svoje stališče. Prvič so nakazali, da ne bi nasprotovali sodelovanju evropskih predstavnikov v pogajanjih o Ukrajini. S tem so potrdili možnost, da bi se naslednjega kroga mirovnih pogovorov udeležila tudi delegacija Evropske unije.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da Moskva ne namerava narekovati, kdo naj zastopa EU za pogajalsko mizo, čeprav je pred tem vztrajala, da evropski predstavniki tam "nimajo kaj iskati".

"Ne moremo in nočemo postavljati pogojev glede njihove pogajalske ekipe. To je povsem napačen način razmišljanja," je Peskov povedal lokalnim medijem. Ob tem je dodal, da bi se morala Moskva najprej pogovoriti z evropskimi predstavniki in ugotoviti, "v kolikšni meri bi lahko njihovo stališče prispevalo k mirovnemu procesu".

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

Najnovejša izjava pomeni očiten premik v tonu Rusije do Bruslja v zadnjih mesecih. Rusija, ki je februarja 2024 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je Evropo pred tem obtoževala, da "podaljšuje vojno" in "povečuje trpljenje navadnih ljudi", ker podpira Kijev.

V torek so se v Abu Dabiju na tristranskih pogovorih sestali pogajalci iz ZDA, Ukrajine in Rusije, evropski predstavniki pa so bili iz pogajanj izključeni. Le nekaj dni pozneje, v četrtek, pa je ameriški odposlanec Jared Kushner sporočil, da se je Rusija strinjala, da bodo v naslednji krog pogovorov vključeni tudi evropski predstavniki.

Voditelji EU so se v petek dogovorili, da bodo Evropo zastopali Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Poljska in institucije Evropske unije.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rusija vojna v ukrajini pogajanja evropska unija

Tehnik se je že januarja brutalno znesel nad pacientom? Družina ima pet zahtev

24ur.com Fajonova: Če Ukrajine in Evrope ni za mizo, je to lahko nevarno
24ur.com Kremelj: Sodelovanje Evrope bi oviralo pogovore o Ukrajini
24ur.com 'Ustavili bomo vojno': S Putinom šele po načrtu s Trumpom, Evropo
24ur.com Zunanji ministri prvič zunaj EU in s tem Rusiji poslali 'močno sporočilo'
24ur.com Bruselj priporoča začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo
24ur.com Pirc Musarjeva po srečanju na Brdu: Evropa potrebuje manj delitev
24ur.com Pogovori s Putinom da ali ne? Evropa išče skupno stališče
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
zadovoljna
Portal
Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
vizita
Portal
To priljubljeno živilo lahko pospešuje zamaščenost jeter: mnogi ga uživajo skoraj vsak dan
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
cekin
Portal
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
moskisvet
Portal
Po diagnozi raka prostate je skoraj obupal: Nato je našel pot nazaj
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
dominvrt
Portal
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
okusno
Portal
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Dvanajstega ponoči
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Okus strasti
Okus strasti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083