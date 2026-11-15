Evropa vendarle za pogajalsko mizo? Moskva spremenila stališče

"Ne moremo in nočemo postavljati pogojev glede njihove pogajalske ekipe. To je povsem napačen način razmišljanja," je Peskov povedal lokalnim medijem. Ob tem je dodal, da bi se morala Moskva najprej pogovoriti z evropskimi predstavniki in ugotoviti, "v kolikšni meri bi lahko njihovo stališče prispevalo k mirovnemu procesu".

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da Moskva ne namerava narekovati, kdo naj zastopa EU za pogajalsko mizo, čeprav je pred tem vztrajala, da evropski predstavniki tam "nimajo kaj iskati".

Najnovejša izjava pomeni očiten premik v tonu Rusije do Bruslja v zadnjih mesecih. Rusija, ki je februarja 2024 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je Evropo pred tem obtoževala, da "podaljšuje vojno" in "povečuje trpljenje navadnih ljudi", ker podpira Kijev.

V torek so se v Abu Dabiju na tristranskih pogovorih sestali pogajalci iz ZDA, Ukrajine in Rusije, evropski predstavniki pa so bili iz pogajanj izključeni. Le nekaj dni pozneje, v četrtek, pa je ameriški odposlanec Jared Kushner sporočil, da se je Rusija strinjala, da bodo v naslednji krog pogovorov vključeni tudi evropski predstavniki.

Voditelji EU so se v petek dogovorili, da bodo Evropo zastopali Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Poljska in institucije Evropske unije.