Evropa žaluje skupaj z Avstrijo

Iz Evrope se vrstijo izrazi sožalja po streljanju v avstrijskem Gradcu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem sporočila, da jo je novica globoko pretresla. Sožalje so medtem izrazili tudi v Rimu in Beogradu.

Prva iz avtrijske vlade, ki se je po tragediji javno odzvala, je zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger. Na omrežju X je zapisala, da jo je novica šokirala. "Žrtvam in družinam izrekam iskreno sožalje. Nihče si ne more predstavljati, kaj sedaj preživljajo. Kot mami treh otrok se mi lomi srce." Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. "Te grozote ne morem opisati z besedami. To so bili mladi ljudje, ki so imeli pred seboj celo življenje. Učitelj, ki jih je spremljal na njihovi poti. Nič v tem trenutku ne more ublažiti bolečine, ki jo čutijo starši, stari starši, bratje in sestre ter prijatelji umorjenih. Avstrija žaluje," je zapisal in dodal, da bo njihova država v prihodnjih težkih dneh pokazala, da so močno povezani.

"V mislih sem z žrtvami, njihovimi družinami in prijatelji. Šole so simbol mladosti, upanja in prihodnosti. Težko je (...), ko šole postanejo kraj smrti in nasilja," je na omrežju X zapisala von der Leyen. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je medtem sporočila, da jo je novica o streljanju globoko pretresla. "Vsak otrok bi se moral v šoli počutiti varno in se učiti brez strahu in nasilja. V tem temačnem trenutku sem v mislih z žrtvami, njihovimi družinami in avstrijskim narodom," je dodala. Sožalje družinam žrtev sta na omrežju X izrazila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Srbije Aleksandar Vučić. "Z žalostjo (...) sem sprejel novico o streljanju v Gradcu, ki je terjalo veliko nedolžnih življenj. Srbija čuti vašo bolečino, saj je sama doživela tragedije, katerih spomini so še vedno živi, brazgotine pa so globoko vtisnjene v srca vseh nas," je poudaril Vučić.

