Evropa želi okrepiti domačo proizvodnjo baterij: kako konkurirati Azijcem?

Bruselj se trudi spodbujati domačo industrijo, prizadevajo si, da bi podjetja v regiji do leta 2030 proizvedla do 90 odstotkov vseh baterij, potrebnih za spodbujanje zelenega prehoda. A kot opozarjajo pri Benchmark Mineral Intelligence (BMI), bo okoli 44 odstotkov baterij do leta 2031 proizvedla azijska podjetja s tovarnami v Evropi. Kitajska, južnokorejska in japonska podjetja, ki prevladujejo na trgu, imajo namreč že pogodbe z globalnimi proizvajalci avtomobilov iz izkušnje z gradnjo gigatovarn po vsem svetu.

Ker podjetja nimajo dovolj sredstev, raje ubirajo počasnejšo, a bolj varno pot in gradijo manjše in cenejše tovarne z zmogljivostjo pod 1 gigavatno uro. Francoski proizvajalec baterij Verkor je v sredo sporočil, da je zbral 250 milijonov evrov za financiranje gradnje megatovarne. Po besedah njihovega izvršnega direktorja Benoita Lemaignana gre le za majhen korak, saj se bo podjetje zdaj lotilo zbiranja sredstev za 1,6 milijarde evrov vredno gigatovarno s 16 GWh, ki naj bi jo odprli leta 2025. Baterije bodo dobavljali francoskemu proizvajalcu avtomobilov Renaultu.

"Vsaj šest let bo potrebnih, preden bo posel stekel, torej kje dobiti 5 milijard dolarjev (evrov) in sredstva za plačilo operativnih stroškov, če nimate naročil," je za Reuters dejal David Roberts , ki investira v proizvodnjo avtomobilov brez emisij.

BMW, Mercedes-Benz, Stellantis in Volkswagen so denimo vsi podpisali pogodbe o dobavi baterij iz tovarn, ki jih gradijo azijski akterji, kot sta kitajski CATL in južnokorejski LG Energy Solution. Kitajski Envision AESC medtem že razmišlja o gradnji več obratov na stari celini. European Battery Alliance (EBA) priznava, da bodo azijska podjetja, zlasti kitajska, v prihodnjih letih verjetno povečala svoj tržni delež, čemur bodo pripomogli njihovi dosedanji rezultati in sporazumi o prodaji.

"Evropska komisija in države članice bi se morale zavedati, da če želimo pridobiti vsaj malo odpornosti, znanja in izkušenj pri proizvodnji baterij, je domača ponudba ključna," je dejala vodja EBA Ilka von Dalwigk. "Če je proizvodnja v Evropi, še ne pomeni, da gre za naše znanje. Zaenkrat vidimo le Northvolt, kar zadeva druge, pa nas čaka še dolga pot."

V Franciji ima velike načrte Automotive Cells Company v lasti francoskega energetskega velikana TotalEnergies, Stellantis in Mercedes-Benz. Za povečanje zmogljivosti do leta 2030 potrebujejo 7 milijard evrov, njihova prva gigatovarna v severni Franciji pa je še vedno v izgradnji. Italvolt medtem namerava na severu Italije zgraditi 3,5 milijarde evrov vredno gigatovarno.

Slovaški InoBat bo v začetku prihodnjega leta v Bratislavi odprl pilotno linijo za proizvodnjo visoko zmogljivih baterij, ki jih bodo lahko stranke preizkusile. Podpisali so pogodbo z nemškim razvijalcem letalskih taksijev Lilium, vredno 500 milijonov evrov. Nemško zagonsko podjetje Theion medtem razvija litij-žveplove baterije, po besedah njihovega direktorja želijo najprej zbrati 50 milijonov za majhno tovarno, nato pa poiskati sredstva za prvo gigatovarno.

EU je od leta 2019 odobrila 6,1 milijarde evrov sredstev državam članicam za raziskave in inovacije baterij, Velika Britanija pa ima sklad v višini ene milijarde funtov za podporo naložbam v dobavne verige električnih vozil. Številna podjetja si sicer želijo več posluha politike. Kot je še pojasnil direktor InoBata za Reuters, Bruselj skušajo prepričati, da bi ta favoriziral baterije za električna vozila, ki so jih razvila in oblikovala evropska podjetja z uporabo lokalnih surovin. Podoben pristop so po njegovih besedah sprejeli v ZDA za spodbujanje domače proizvodnje. "Kar se tiče stroškov, ne moremo tekmovati s Kitajci. Lahko pa tekmujemo z njimi, ko gre za lokalizirano vrednostno verigo."