Noči brez spanca, dnevi brez sape: vročina znova zajela Evropo

Nad jugozahodno Evropo se je znova oblikovala vročinska kupola, ki iz severne Afrike proti Iberskemu polotoku in osrednji Evropi potiska vroč in suh zrak. Meteorologi napovedujejo, da bodo najhuje prizadeti deli Španije, Portugalske, Francije in Italije, kjer bi temperature v prihodnjem tednu lahko dosegle ali presegle 40 stopinj Celzija, navaja The New York Times.

V Španiji je po poročanju Euronews državna meteorološka agencija že izdala rumena in oranžna vremenska opozorila zaradi izrazitega dviga temperatur. Otroci so se v eni od osnovnih šol v bližini Barcelone zaradi vse bolj vročih učilnic polivali z vodo. Mesta, kot so Sevilla, Zaragoza in Córdoba, se pripravljajo na skoraj 40-stopinjsko vročino.

Podobne razmere ob koncu tedna pričakujejo v Franciji, kjer je večji del države vročinski val zajel že danes. Zaradi tega so v več krajih po državi prekinili pouk v šolah, odpovedali pa so tudi približno 70 železniških povezav med četrtkom in ponedeljkom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lani je Francija v času junijskega vročinskega vala skupaj zaprla približno 2200 šol, letos pa je državo po neobičajno vročem maju zajel že drugi vročinski val. Po napovedih bodo najvišje temperature državo zajele v nedeljo ali ponedeljek, ko v več regijah, vključno s Parizom, pričakujejo 40 stopinj.