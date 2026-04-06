Tujina

Evropejci v nakup sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in električnih vozil

London, 06. 04. 2026 10.46 pred 20 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Sončna elektrarna na hiši

Vojna v Iranu je postala katalizator za zeleno tehnologijo, saj si Evropejci prizadevajo najti manj nestanovitne alternative nafti in plinu.

Argumenti za zeleno energijo so močnejši kot kdaj koli prej, saj vojna v Iranu še naprej poudarja široko razširjena tveganja odvisnosti od fosilnih goriv, navaja Euronews. Cena nafte Brent je od začetka iranskega konflikta poskočila za več kot 50 odstotkov, saj azijski trgi padajo, evropske delnice pa temu sledijo.

Velik del spremenljivosti je posledica učinkovitega zaprtja Hormuške ožine, ene največjih svetovnih prometnih grl za fosilna goriva, skozi katero se prevaža približno petina svetovnih zalog nafte. Vsak dan blokirajo približno 20 milijonov sodčkov. Ker naraščajoče cene energije grozijo, da bodo prizadele Evropejce v težavah, je več držav priča opaznemu prehodu na zeleno tehnologijo.

Povečana prodaja toplotnih črpalk

Združeno kraljestvo, ki je v preteklosti beležilo eno najslabših ponudb v Evropi, je po podatkih energetskega podjetja Octopus Energy v prvih treh tednih marca zabeležilo 51-odstotno povečanje prodaje toplotnih črpalk v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega meseca.

Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
FOTO: AP

Prodaja sončne energije se je povečala tudi za 54 odstotkov, saj lastniki domov namesto običajnih 10 panelov "predimenzionirajo" sisteme z 12 paneli, prodaja polnilnic za električna vozila pa se je povečala za 20 odstotkov, navaja Euronews.

"Britanske družine so naveličane tega, da so talci svetovnih cen fosilnih goriv," pravi Rebecca Dibb-Simkin iz podjetja Octopus Energy in dodaja, da smo priča ogromnemu premiku. "S prehodom na sončno energijo in toplotne črpalke postaneš lastna elektrarna, s čimer si zagotoviš nizke stroške in dolgoročno zaščitiš svojo denarnico," je še poudarila.

Prehod na električna vozila

Višje cene bencina so sprožile ogromno zanimanja za električna vozila. Francoski spletni prodajalec rabljenih avtomobilov Aramisauto je med sredino februarja in 9. marcem skoraj podvojil prodajo električnih vozil, poroča Euronews.

Polnjenje električnih vozil
Polnjenje električnih vozil
FOTO: AP

Po navedbah Reutersa amsterdamsko podjetje Olx pravi, da so se povpraševanja strank po električnih vozilih na njihovih trgih v Franciji, Romuniji, na Portugalskem in Poljskem močno povečala, rast pa se "na vseh trgih dosledno pospešuje iz tedna v teden".

Na največji norveški spletni tržnici rabljenih avtomobilov v državi Finn.no so električna vozila dejansko prehitela dizelske modele, navaja Euronews.

Povpraševanje po sončnih panelih in toplotnih črpalkah višje za 30 odstotkov

Solarni paneli
Solarni paneli
FOTO: AP

Nemško podjetje za obnovljivo energijo Enpal BV je zabeležilo, da se je od začetka vojne povpraševanje po sončnih panelih in toplotnih črpalkah povečalo za približno 30 odstotkov, medtem ko je tudi podjetje za sončno energijo 1KOMMA5 GmbH poročalo o skoraj podvojitvi zanimanja za sončno energijo.

V Združenem kraljestvu je energetsko podjetje E.ON ugotovilo, da se je zanimanje za sončno energijo med 23. februarjem in 1. marcem povečalo za 23 odstotkov, med 2. in 8. marcem pa za nadaljnjih 63 odstotkov.

sončni paneli toplotna črpalka nafta plin alaktrični avtomobili zelena tehnologija

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tech
06. 04. 2026 11.05
Zgleda da imajo evropejci zelo malo med ušesi. Kje pa bodo polnili vsa ta vozila, ker za naredit vzdržni sistem za vsa ta vozila je potrebno toliko kablovja, da še par let ne bo mogoče. Na podeželju še, še, ker ima vsak svojo hišo.
Inred
06. 04. 2026 10.59
Hahaha, kot da bo to vzdržno 😄
Mirko6666
06. 04. 2026 10.59
Se mi zdi, da je ta kriza umetno narejena ravno iz teh razlogov.
M_teoretik
06. 04. 2026 11.05
Bi verjel, če bi to kitaci sprožili, kjer dominirajo z električnimi avtomobili, pa mislim, da tud z elektro paneli!?
Infiltrator
06. 04. 2026 10.59
Na vsak nacin nam vsiljujejo elektricne panele ki so iz Kitajske. A na kitajskem ki je bil kolega z firmo ,ni videl niti ene ĥiše z soncni panelom ,zdej pa vi men povejte zakaj oni sami nimajo tega? Govora je bilo o naseljih kjer živijo bogati a ne revezi...
stylo
06. 04. 2026 10.54
Ko bo konec bo pa depreciacija vozil na elektriko smesna.
Hugh_Mungus
06. 04. 2026 11.07
Najprej bo padla vrednost vsem ICE vozilom, ker ne bi več povpraševanja 😉
jedupančpil
06. 04. 2026 10.51
eh ja
