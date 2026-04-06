Evropejci v nakup sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in električnih vozil

Argumenti za zeleno energijo so močnejši kot kdaj koli prej, saj vojna v Iranu še naprej poudarja široko razširjena tveganja odvisnosti od fosilnih goriv, navaja Euronews. Cena nafte Brent je od začetka iranskega konflikta poskočila za več kot 50 odstotkov, saj azijski trgi padajo, evropske delnice pa temu sledijo. Velik del spremenljivosti je posledica učinkovitega zaprtja Hormuške ožine, ene največjih svetovnih prometnih grl za fosilna goriva, skozi katero se prevaža približno petina svetovnih zalog nafte. Vsak dan blokirajo približno 20 milijonov sodčkov. Ker naraščajoče cene energije grozijo, da bodo prizadele Evropejce v težavah, je več držav priča opaznemu prehodu na zeleno tehnologijo.

Povečana prodaja toplotnih črpalk

Združeno kraljestvo, ki je v preteklosti beležilo eno najslabših ponudb v Evropi, je po podatkih energetskega podjetja Octopus Energy v prvih treh tednih marca zabeležilo 51-odstotno povečanje prodaje toplotnih črpalk v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega meseca.

Prodaja sončne energije se je povečala tudi za 54 odstotkov, saj lastniki domov namesto običajnih 10 panelov "predimenzionirajo" sisteme z 12 paneli, prodaja polnilnic za električna vozila pa se je povečala za 20 odstotkov, navaja Euronews. "Britanske družine so naveličane tega, da so talci svetovnih cen fosilnih goriv," pravi Rebecca Dibb-Simkin iz podjetja Octopus Energy in dodaja, da smo priča ogromnemu premiku. "S prehodom na sončno energijo in toplotne črpalke postaneš lastna elektrarna, s čimer si zagotoviš nizke stroške in dolgoročno zaščitiš svojo denarnico," je še poudarila.

Prehod na električna vozila

Višje cene bencina so sprožile ogromno zanimanja za električna vozila. Francoski spletni prodajalec rabljenih avtomobilov Aramisauto je med sredino februarja in 9. marcem skoraj podvojil prodajo električnih vozil, poroča Euronews.

Po navedbah Reutersa amsterdamsko podjetje Olx pravi, da so se povpraševanja strank po električnih vozilih na njihovih trgih v Franciji, Romuniji, na Portugalskem in Poljskem močno povečala, rast pa se "na vseh trgih dosledno pospešuje iz tedna v teden". Na največji norveški spletni tržnici rabljenih avtomobilov v državi Finn.no so električna vozila dejansko prehitela dizelske modele, navaja Euronews.

Povpraševanje po sončnih panelih in toplotnih črpalkah višje za 30 odstotkov

