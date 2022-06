Evropejci razdeljeni glede načina končanja vojne v Ukrajini

Raziskava Evropskega sveta za zunanje odnose (ECFR), ki so jo opravili v desetih državah, je pokazala, da je 35 odstotkov Evropejcev v "taboru miru", ki se zavzema za čimprejšnji konec vojne, medtem ko si 22 odstotkov vprašanih želi "pravico" – kaznovanje Rusije za invazijo in obnovo ukrajinskega ozemlja. Največ vprašanih, ki si želijo "pravice", je na Poljskem, ki meji na Ukrajino in zelo podpira Kijev, medtem ko se v Italiji, Nemčiji in Romuniji najbolj zavzemajo za miren konec vojne.

"Evropejci so s svojo enotnostjo presenetili Putina in sebe, toda zdaj šele prihajajo veliki stresi," je dejal direktor ECFR Mark Leonard . "Obstajajo potencialne delitve glede življenjskih stroškov, beguncev in jedrske eskalacije, velika razlika pa je tudi med tistimi, ki želijo čim prej končati vojno, in tistimi, ki želijo, da je Rusija kaznovana." "Če bi se vrzel med taborom miru in taborom pravičnosti povečala, bi ta lahko bila tako škodljiva, kot tista med upniki in dolžniki med krizo evra," je dodal.

Anketo so izvedli med aprilom in majem, in sicer med prebivalci devetih držav članic EU (Finska, Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Portugalska, Romunija, Španija in Švedska) in Združenega kraljestva.

Kaj ovira mir?

Na splošno je 64 odstotkov Evropejcev dejalo, da je največja ovira Rusija, 17 odstotkov pa jih je dejalo, da so to Ukrajina, EU ali ZDA. Italija je imela največji odstotek anketirancev (35 odstotkov), ki so menili, da sta Kijev ali Zahod glavna ovira za dogovor, in najmanjši del (39 odstotkov) tistih, ki so menili, da je krivda na ruski strani. Na Finskem, Švedskem in v Veliki Britaniji je namreč več kot tri četrtine anketirancev menilo, da je Moskva ključna ovira za dosego miru.

Kljub razhajanjem glede tega, kako naj bi se konflikt končal, sta Lenoard in soavtor raziskave, Ivan Krastev, voditelje EU opozorila pred "maksimalnimi stališči" in predlagala, naj poiščejo srednjo pot in ostanejo strogi do Rusije, vendar naj se zavedajo nevarnosti stopnjevanja.