Tujina

Evropejci si od EU želijo več zaščite, tudi tri četrtine Slovencev

Bruselj, 03. 09. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
42

Večina evropskih državljanov si želi, da bi imela EU dejavnejšo vlogo pri zaščiti državljanov pred mednarodnimi krizami in varnostnimi tveganji, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. Da bi morala EU bolje ščititi svoje državljane, meni tudi tri četrtine vprašanih v Sloveniji, visok delež pa jih poziva k večji enotnosti unije.

V času geopolitične negotovosti 68 odstotkov Evropejcev meni, da bi EU morala bolje ščititi svoje državljane pred svetovnimi krizami in varnostnimi tveganji, je pokazala najnovejša javnomnenjska raziskava Evropskega parlamenta. V Sloveniji to prepričanje deli kar 75 odstotkov vprašanih.

Velika večina, 90 odstotkov Evropejcev in kar 92 odstotkov vprašanih v Sloveniji poziva k večji enotnosti držav članic pri spoprijemanju s trenutnimi izzivi. Medtem ko več kot tri četrtine oziroma 77 odstotkov državljanov EU meni, da unija potrebuje več sredstev za reševanje trenutnih izzivov, je v Sloveniji tega mnenja 66 odstotkov vprašanih.

Po mnenju Evropejcev bi se morala EU med glavnimi prednostnimi področji osredotočiti na obrambo in varnost (37 odstotkov) ter na konkurenčnost, gospodarstvo in industrijo (32 odstotkov).

Vprašani v Sloveniji so na prvo mesto postavili prehransko varnost in kmetijstvo (39), sledijo konkurenčnost, gospodarstvo in industrija (37) ter energetska neodvisnost, viri in infrastruktura (32 odstotkov).

Velika večina oz. 78 odstotkov Evropejcev in kar 84 odstotkov vprašanih v Sloveniji meni, da bi namesto posameznih držav članic več projektov morala financirati EU kot celota.

Evropejci za večjo vlogo EU v luči svetovnih izzivov
Evropejci za večjo vlogo EU v luči svetovnih izzivov FOTO: Shutterstock

Da ima njihova država koristi od članstva v EU, meni 73 odstotkov evropskih državljanov in 80 odstotkov vprašanih v Sloveniji. Slednji so kot glavne razloge navedli prispevek EU h gospodarski rasti Slovenije (44 odstotkov), nove zaposlitvene priložnosti (38%) in tesno sodelovanje med državami članicami (33 odstotkov).

Spomladanska raziskava Eurobarometer 2025 je potekala med 5. in 29. majem v vseh 27 državah članicah EU. Skupno je bilo opravljenih 26.410 intervjujev. Iz Slovenije je v raziskavi sodelovalo 1013 ljudi.

eu eurobarometer državljani krize obramba
Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

Cilj dosežen: od Slovenije do Bruslja z milijonom podpisov

Cilj EU: v usposabljanja vključiti 60 odstotkov odraslih

KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nono1234
03. 09. 2025 20.10
+1
Največja nevarnost za državljane Evrope so nesposobni EU politiki, ki delujejo proti interesom lastnih držav. Potrebo po oboroževanju izražajo tisti, ki ne znako drugače kot z orožjem in so obenem hlapci EU politike.
ODGOVORI
1 0
the kop
03. 09. 2025 14.19
+2
Želim si razpad Eu in ponovno vsak zase!!
ODGOVORI
5 3
anatomija
03. 09. 2025 20.13
Še bolje je , da se vrneš nazaj v pašaluk
ODGOVORI
0 0
kita 1111
03. 09. 2025 13.15
+8
Kako zaščitiš svoj narod katetega izkoriščaš je problem
ODGOVORI
8 0
Kaj_je_res
03. 09. 2025 13.14
+8
Od koga si pa želimo zaščito? A pred bu - bu Rusi? Anketa, ki, kako priročno, podpira noro oboroževanje Lajne & Co. Dajte zeleno agendo, podpore Ukrajine, njen vstop v EU in oboroževanje na referendum, kar je najbolj demokratično - pa si ne upate, kajne? Ebno je medijsko ustvarjanje in vplivanje na javno mnenje, eno pa je dejanska volja ljudi, ki vas niti približno ne zanima.
ODGOVORI
10 2
Wolfman
03. 09. 2025 12.34
+7
Evropejci se želijo več zaščite pred poslanci in komisijo EU! Evropi ni nihče grožnja, razen Ukrajina?
ODGOVORI
9 2
Bozje oko
03. 09. 2025 12.32
+7
Za začetek nas naj EU politiki zaščitijo pred ilegalci, ki brez dokumentov izven mejnih prehodov neovirano vdirajo na ozemlje EU, ter izkoriščajo AZIL, socialne transferje,... Zakaj se ne vspostavi red pri "neoborozeni okupaciji" EU, hkrati pa nas strašijo s pravo vojno in širijo strah med ljudmi z oboroževanjem...nismo pa sposobni odvrniti neoboroženih "okupatorjev", ki nas financno- kulturno izcrpavajo, utrujajo???!!!
ODGOVORI
8 1
Pikaponca
03. 09. 2025 12.29
+7
Kaj se Evropa KORUZI, do zdej jih je iz dreka vedno vlekla ZDA, niti enega problema ki so ga zakuhali niso rešili brez strica iz ZDA, zadnja procesija sramote, romanje v ZDA pa je pokazalo da je Evropa do konca propadla in kot TITANIK potonila v SRAMOTO.
ODGOVORI
9 2
kiropraktik
03. 09. 2025 12.11
+5
Anketo je opravil 8.marec?
ODGOVORI
7 2
Pikaponca
03. 09. 2025 12.09
+9
S čim bodo zaščitili kogarkoli, saj še BUREK nimajo, EVROPA nikoli rešitev vedno problem, dokler od ZDA ali RUSOV ne dobijo tri za bučo.
ODGOVORI
11 2
Zgaga Ukrajini
03. 09. 2025 12.09
+7
Kdo pa napada EU?
ODGOVORI
9 2
patria
03. 09. 2025 12.07
+6
Zanimivo, da se večina sedaj zaveda laži in prirejenih anket....v času " vojne proti nevidnemu sovražniku", ko je v vsakem dnevniku v ozadju plavala super nevarna gmota- virus, in ko so nas prepričevali, da se bomo rešili s cepljenjem.....Kakšen razlog ste takrat imeli verjeti?
ODGOVORI
10 4
OmniLiberalec42
03. 09. 2025 12.27
-2
Zanimivo, kako so primeri okužbe strmoglavili, potem ko je bil zadosten % populacije cepljen ane? bizarno
ODGOVORI
1 3
Yon Dan
03. 09. 2025 12.00
+7
V EU je popolna cenzura, živimo v suženjstvu, kjer človek ni nič vreden. Hvala Rusiji, ki se je uprla neonacizmu, v katerem mi živimo.
ODGOVORI
11 4
Rudar
03. 09. 2025 12.04
-7
Kar pot pod noge. Rusija je znana po demokraciji in da veliko na ljudi. Zato je posledično tak naval ljudi iz celega sveta.
ODGOVORI
3 10
Kimberley Echo
03. 09. 2025 13.04
+3
Rusija je od leta 1992 do 2024 podelila državljanstvo 2.8 milijona tujcem. Med prvih 5 držav sodijo Bulgarija, Nemčija, Francija, Grčija in Italija.
ODGOVORI
3 0
Apbijd
03. 09. 2025 11.59
+8
Hahaha...mene ni nihče vprašal...al je bil referendum?
ODGOVORI
9 1
travc
03. 09. 2025 11.48
+11
Dokler bo tista žvala na čelu e.u bo le slbše.
ODGOVORI
12 1
PARTIZAN PEPE
03. 09. 2025 11.42
+7
ha ha...problem je ker itak ne moreš nič napisat...cenzura normalnosti je na višku...
ODGOVORI
8 1
Wolfman
03. 09. 2025 11.41
+13
Kdo ogroža Evropo, razen Evrropski parlament EU z tisto nacistično babico na čelu? Poglejre si govor Putina, kaj si misli o paranoji diplomatov EU!
ODGOVORI
14 1
OmniLiberalec42
03. 09. 2025 12.28
-5
Ker rus se pa nikoli nebi za svojo prid zlagal ane hahahahah
ODGOVORI
0 5
modelx
03. 09. 2025 11.38
+8
večina slovencev hoče ven iz take eu, kot je trenutno. gospodarke vezi pa bodo ostale, kot je bilo to prej. za enako ekonomsko sodelovanje je dovolj carinska unija, kot smo jo že imeli.
ODGOVORI
9 1
nelika123
03. 09. 2025 11.37
+6
Ce bo Rusija z nami gospodarsko sodeloval,ne bo v vojni.stavim
ODGOVORI
6 0
brabusednet
03. 09. 2025 11.37
-9
Rusofili bi raje,da nas Putin brani,pred Rusi.
ODGOVORI
2 11
kr en33
03. 09. 2025 11.52
+7
ti si celi rusofob :D
ODGOVORI
9 2
druga Švica
03. 09. 2025 12.44
+3
Brabus, k okulistu bo treba……
ODGOVORI
4 1
alicante1234
03. 09. 2025 11.37
+10
Zaščite pred kom ? Še svojih meja ne moremo zaščititi
ODGOVORI
10 0
