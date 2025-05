Evropo bo lahko brezplačno z vlakom raziskovalo še 36.000 mladih

"DiscoverEU še naprej odpira vrata mladim po vsej Evropi, ne le v nove kraje, temveč tudi v nove perspektive. Z vsakim krogom opažamo veliko in stalno zanimanje mladih Evropejcev za ta del programa Erasmus+, ki se želijo povezovati, raziskovati in rasti," je dejal evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef .

Prepričan je še, da programa Erasmus+ in DiscoverEU pomagata graditi naslednjo generacijo aktivnih in ozaveščenih državljanov.

Izbrani 18-letniki bodo prejeli brezplačno vozovnico za vlak, s katero bodo med 1. julijem 2025 in 30. septembrom 2026 lahko potovali po Evropi. Prejeli bodo tudi kartico popustov za nastanitve, prehrano, lokalni prevoz, kulturne obiske in druge storitve. Pred odhodom bodo organizirana informativna in spoznavna srečanja.

Za brezplačne vozovnice so se lahko potegovali mladi, rojeni med 1. julijem 2006 in 30. junijem 2007, iz držav članic EU ter držav, pridruženih programu Erasmus+. Prijave so zbirali v aprilu.

Od začetka pobude leta 2018 se je za program DiscoverEU prijavilo več kot 1,6 milijona mladih, od katerih jih je 390.000 prejelo brezplačne vozovnice.