Evroposlancema iz Italije in Belgije grozi odvzem imunitete

Grško evroposlanko, ki je v priporu, so s podpredsedniškega mesta odstavili sredi decembra, potem ko se je znašla v korupcijski aferi, povezani s Katarjem. V povezavi s to afero je predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola danes poslance seznanila s postopkom za odvzem imunitete dvema evropskima poslancema, ki ga je v začetku meseca sprožila na prošnjo belgijskega pravosodja.

Danes je tako plenarno zasedanje obvestila, da je belgijsko tožilstvo podalo prošnji za odvzem imunitete Tarabelli in Cozzolinu , ki prihajata iz politične skupine socialistov in demokratov (S&D). Razloga ni pojasnila, sta se pa oba evroposlanca omenjala v medijskih poročilih o korupcijskem škandalu glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta.

Odbor za pravne zadeve bo zdaj imenoval poročevalca in sklical zasedanje, namenjeno predstavitvi primerov, pri čemer lahko opravi tudi zaslišanja.

Sledila bo priprava osnutkov poročil, o katerih bodo razpravljali in glasovali člani JURI. Na osnovi tega bo odbor celotnemu parlamentu priporočil, da naj prošnji ali potrdi ali zavrne. Priporočili odbora bodo posredovali plenarnemu zasedanju in če bosta potrjeni, bo predsednica parlamenta s tem nemudoma seznanila poslanca, ki ju to zadeva, in pristojen nacionalni organ.

Metsola je že ob sprožitvi postopka v začetku meseca vse službe in odbore parlamenta zaprosila, naj zadevo obravnavajo prednostno s ciljem, da bo končna odločitev sprejeta do 13. februarja.

V okviru preiskave enega največjih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta so preiskovalci decembra izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi. Škandal je s položaja podpredsednice parlamenta odnesel Grkinjo iz vrst S&D Grkinjo Evo Kaili, ki je trenutno v priporu.