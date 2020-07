Evroposlanci kritični do znižanja sredstev za zdravstvo in raziskave

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je poudaril, da dogovor glede prihodnjega večletnega proračuna, ki je skupaj s skladom za okrevanje del 1824 milijard vrednega svežnja za obnovo Evrope, ni dovolj usmerjen v prihodnost. Dodal je, da obžalujejo reze v zdravstvo, inovacije in sredstva, namenjena evropski soseščini. Poudaril je, da bi morali s sredstvi financirati evropske projekte, ne pa nacionalnih.

Z njim se je strinjal vodja politične skupine liberalcev (Renew) Dacian Ciolos, ki je izpostavil, da so se voditelji na vrhu osredotočili na nacionalne programe, namesto na evropske."Evropski dolg nima smisla, če ne financiramo evropskih programov," je poudaril. Ob tem je izrazil nasprotovanje znižanju sredstev za digitalizacijo, mlade, raziskave in zdravstvo.

Da ne bodo privolili v krčenje sredstev za programe na področjih raziskav, mladih in zdravstva, je poudarila tudi vodja politične skupine socialistov in demokratov (S&D) Iratxe Garcia Perez. V pogajanjih o svežnju se bodo zavzemali za povečanje teh sredstev, je napovedala.

To je napovedal tudiPhilippe Lambertsiz vrst Zelenih. Izrazil je nasprotovanje rezom v tovrstne programe, usmerjene v prihodnost. Opozoril je, da so v času, ko se svet boji drugega vala pandemije covid-19, znižali sredstva za raziskave in javno zdravje.

Da ni kredibilno, da se varčuje na zdravstvu in skladu za pravičen prehod, je izpostavil tudi Martin Schirdewan iz Evropske levice (GUE/NGL). "Evropa je pri tem zamudila priložnost," je poudaril.

Roberts Zile iz vrst Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) je prav tako poudaril reze na določenih področjih, pri čemer je v nasprotju s predstavniki drugih skupin izpostavil področja kmetijstva, regionalnega razvoja in konkurenčnosti notranjega trga. Kritičen je bil do tega, da prizadete regije in ljudje sredstev ne bodo prejeli takoj.

Več poslancev je v razpravi izpostavilo pomen povezave evropskih sredstev in vladavine prava. Weber iz EPP se je zavzel za jasen načrt za vzpostavitev te povezave. "Ni denarja brez spoštovanja vladavine prava," je poudaril.

Tudi vodja politične skupine S&D Garcia Perez je poudarila, da države, ki ne spoštujejo vladavine prava, ne smejo prejeti "niti evra". Ciolos (Renew) pa je poudaril, da njegova politična skupina ne bo podprla svežnja, če ne bo jasne povezave med vladavino prava in evropskimi sredstvi.

Predstavnika S&D in liberalcev sta se zavzela tudi za vzpostavitev lastnih virov sredstev EU. K temu sta pozvala tudi predstavnika levice Schirdewan in Zelenih Lamberts.

Nicolas Bay iz skrajno desne politične skupine Identiteta in demokracija (ID) pa je menil, da bi bila vzpostavitev lastnih virov prvi korak k evropski državi. Institucijam EU je očital, da želijo s skladom za okrevanje doseči zgolj to, da bi ljudje pozabili napake, ki jih je Unija naredila ob začetku krize.